visita estelar y mensaje inspirador en el cierre de la Trilogía “Sangre Negra” » Catriel25Noticias.com

Catríel vivió un capítulo histórico para el boxeo regional. El mítico campeón mundial Jorge “Roña” Castro llegó a la ciudad como invitado de honor para coronar el tercer y último episodio de la exitosa saga pugilística regional “La Trilogía Sangre Negra”, organizada en el SUM Eldo Carro con el acompañamiento del Sindicato de Petroleros, la escuela Los Guerreros y Noti Catriel.

Por Victor Suárez para FM Alas/ www.infosports.com.ar

Antes de la gran velada, el ex monarca peso mediano dialogó en exclusiva con Infosports y Radio Alas FM 95.1, donde dejó anécdotas de su carrera, reflexiones de vida y un mensaje directo a jóvenes deportistas: “Yo empecé de muy abajo y llegué a tocar el cielo con la mano. Se puede salir adelante, siempre se puede.”

Una visita que marcó al público local

Castro fue recibido por fanáticos, entrenadores y boxeadores de todas las edades que colmaron cada espacio en el SUM. Su presencia no solo aportó brillo y jerarquia deportiva a la noche, sino que reforzó el valor social del boxeo en Catriel, una ciudad que vive un crecimiento notable en esta disciplina.

“Es lindo venir a localidad como estas donde el boxeo se respeta”, destacó.

Pesaje, charla motivacional y una historia que inspira

La agenda del campeón estuvo cargada desde el mediodía, con el pesaje oficial de los protagonistas de la trilogía, y continuó por la tarde con una charla motivacional abierta al público, donde el “Roña” relató episodios de su vida, sus inicios en Caleta Olivia y el camino que lo llevó a conquistar todos los títulos antes de consagrarse en el mundo.

“Estuve 30 años peleando. Arranqué en 55 kilos y terminé en 105. Me caí muchas veces, pero siempre me levanté. Ahí está la clave”, afirmó.

Su trabajo social: comedores, merenderos y acompañamiento comunitario

Castro dedicó minutos en la entrevista a explicar el crecimiento de su obra solidaria, que hoy sostiene 14 comedores y 9 merenderos. Relató cómo comenzó “con una sola olla en plena pandemia” y cómo ese gesto terminó asistiendo a miles de personas.

“Hoy tenemos 6.400 personas. Vienen abuelos, vienen chicos. No es solo comida: te piden desde un vidrio hasta un remedio. Por eso armamos la fundación y la asociación, para poder llegar a todos”, expresó con crudeza y emoción.

La Trilogía Sangre Negra: un cierre a estadio lleno

El capítulo final de “La Trilogía Sangre Negra” volvió a convocar a una gran cantidad de público en el SUM Eldo Carro, donde se presentaron combates amateurs y profesionales, mostrando el crecimiento sostenido del boxeo regional.

Desde la organización destacaron que fue un lujo cerrar este ciclo con la visita del Roña Castro. “Para los chicos es un aprendizaje que no se olvida más”, señalaron.

El cariño del público y un mensaje final

Castro se quedó varios minutos firmando guantes, sacando fotos y conversando con jóvenes boxeadores de la localidad y otras provincias. Antes de retirarse, dejó un mensaje que resonó en el SUM:

“Yo fui como ustedes. Un pibe de barrio que soñó grande. El que insiste, llega. No importa cuántas veces nos caigamos, importa levantarse”.