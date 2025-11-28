Catriel marchó por justicia!!! » Catriel25Noticias.com

Una masiva marcha recorrió las calles de la ciudad este viernes al cumplirse una semana de la tragedia de la Ruta 22 que se cobró la vida de cuatro vecinos de la ciudad de Catriel.

Al grito de JUSTICIA!! La movilización comenzó cerca de las 19:30 horas encabezada por Justo Pastor Gutiérrez (esposo, padre y abuelo de las víctimas), José Luis (hijo de Gutiérrez y padre de los menores fallecidos) y las hermanas de Liliana y demás familiares.

Conmocionado, Gutiérrez agradeció a los presentes y pidió que no lo dejen solo “Yo y mi hijo nos quedamos solitos, peo tenemos el acompañamiento de todos ustedes que nos dan consuelo”.

“Mi esposa (Liliana) era muy querida por todos, era una servidora pública incansable. Ella, mi hija y los nietos eran la razón de vivir”.

“Este asesino (Axel Araneda) nos arrebató la familia. Pido a los jueces y fiscales que actúen con firmeza. Queremos que cambien la carátula de la causa. Esto es un asesinato”, expresó

También agradeció las muestras y condolencias recibidas por los vecinos, la Intendente y el Gobernador de Río Negro. “Weretilneck me llamó para solidarizarse y ponerse a disposición. Lamentó la pérdida de Liliana como Médica del Hospital y de mi hija y nietitos”, dijo

La Intendente Salzotto visiblemente emocionada, pidió “no abandonar la causa, no abandonar el reclamo por justicia. Catriel es solidario y es necesario que nos escuchen. Tuve la oportunidad de conocer, y el privilegio de trabajar con Liliana. Un ser increíble, solidaria, empática. Esto no puede quedar impune. Vamos por el cambio de carátula de la causa”, dijo

La marcha transcurrió tranquila y sólo se oyó el pedido de Justicia por Liliana, Karina, Luisina y Thiago.

Fotos: (Víctor Suárez)