Zille terminó tercero en la décima etapa y Rostan se ilusiona con llegar al final

No hay discusión que el Rally Dakar es una prueba diferente a cualquier otra. Eso lo puede confirmar David Zille, quien después de padecer toda clase de problemas, tuvo su revancha con un impecable tercer lugar en la décima etapa en la categoría Challenger

En tanto, Santiago Rostan, el otro regional que tiene esta aventura, dio otro paso en busca de su objetivo principal que es completar el recorrido en Arabia Saudita.

Zille, en su tercera experiencia en el Dakar, apostó todo a ser protagonista de movida, pero una serie de problemas mecánicos lo dejaron afuera de la prueba en la Etapa Maratón, pero no se entregó, utilizó el único reenganche y encaró la parte final decidido a retener revancha.

Estuvo cerca en dos parciales, pero no los pudo cerrar y recién en la décima etapa mostró que en condiciones normales estaba para pelear adelante con el Can Am del South Racing. En el inicio del parcial que largó y finalizó en Alula, estuvo entre los destacados y cerró su trabajo con un impecable tercer lugar.

Llegó a estar a unos pocos segundos de los líderes en el comienzo de un parcial que tuvo su exigencia, pero no pudo lograr la victoria, que quedó en poder de Marcelo T. Gastaldi, escoltado por Nicolás Cavigliasso y Zille, quien terminó a 6m 33s, cerrando el triplete de sudamericanos.(RN)