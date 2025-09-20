37 años de compromiso con la gente » Catriel25Noticias.com

Radio “Alas” comenzó a transmitir el 21 de septiembre de 1.988, en principio en la frecuencia de 92.5 Mhz. A poco andar se le adjudica 95.1 por parte del entonces Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). Hoy cumple 37 años siendo la número uno en la región.

Esta emisora, nace fruto de la pasión por informar y servir. Hoy está más vigente que nunca adaptándose a nuevos desafíos y avances tecnológicos, sumando servicios como Diario Digital, Streaming, TV y dos emisoras más que forman parte del grupo.

En la década del 80, cuando nacieron las FM costó mucho imponer la nueva frecuencia y competir con las tradicionales AM pero con el tiempo el público se fue adaptando las nuevas radios, notando mayor calidad de sonido y más opciones para escuchar y el País se llenó de radio FM.

Hoy radio “Alas”, es parte de la comunidad, es una institución respetada, gracias al trabajo y el amor que desde el comienzo le puso mucha gente. Algunos tomaron sus propios caminos y radio “Alas” sirvió en parte para su formación en el oficio. Hoy la gran mayoría son exitosos en el mundo de la radio.

En estos 37 años hemos acompañado a la gente en buenos y malos momentos. Hay niños, jóvenes, hoy hombres y mujeres que han formado familia y crecido escuchando la radio, la gran mayoría sólo por costumbre o porque los padres la escuchaban.

Para los que hacemos «La radio que quiere a la gente», es un inmenso honor llegar a esta edad siendo la número UNO.

Sólo decir GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS!!!!!

Renovamos el compromiso de siempre.

Trabajo, respeto, perseverancia!!!