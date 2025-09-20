murió una mujer luego de dar a luz. Interviene la justicia » Catriel25Noticias.com

Una mujer de 42 años falleció este sábado por la mañana en el hospital «Dra Cecilia Grierson». Había dado a luz el viernes. El bebé se encuentra bien.

Fue el mismo director del hospital quién solicitó la intervención de la justicia para saber qué fue lo que ocasionó la muerte por paro cardiorepiratorio a la paciente.

El Dr Alberto Bellido (Ginecólogo y Director del Hospital), habló con este medio, “En treinta años de carrera nunca me pasó algo igual. La verdad que estamos todos mal. Ella era una paciente que no presentaba riesgos, no tenía enfermedades de base, la conozco desde hace años. Tiene cuatro hijos, esperaba el quinto que nació bien. Hicimos un trabajo de cesárea y ella había solicitado la ligadura de trompas, también accedimos a eso. Todo salió muy bien”.

“Se hicieron todos los controles por parte de enfermería, los médicos de guardia hicieron los reportes correspondientes y este sábado cuando voy a realizar el control habitual a los pacientes me encuentro con este triste episodio, había fallecido. Los médicos y enfermeras me explicaron que hicieron tareas de reanimación que no dieron resultado”.

“Hablé con la familia, por supuesto lamentando lo ocurrido, y fui yo mismo quien les dijo que pediría la autopsia para determinar qué pasó. Llamé al fiscal, se llevaron la historia clínica y ahora los forenses determinarán la causa de muerte”, expresó el médico

El Fiscal de turno Leandro López confirmó a (C25N) que efectivamente se inició una causa por muerte dudosa y el cuerpo de la mujer fue trasladado a Gral Roca para practicarle la autopsia y determinar causales de muerte.