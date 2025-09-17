a mano armada y en pleno centro asaltaron una despensa » Catriel25Noticias.com

Ocurrió el pasado lunes por la noche en un almacén y verdulería a una cuadra de la Venida San Martín. Los ladrones se llevaron una moto “Tornado”, un celular y dinero en efectivo de la recaudación del día.

Según se pudo saber, el hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas en calles Zurita y Jujuy cuando el propietario del comercio se aprestaba a cerrar. Ingresaron dos personas, una que simulaba ser un cliente y otro con el rostro semicubierto.

Al notar que ya no había clientes, los cacos pasaron a la acción y arma de fuego en mano, le exigieron el dinero de la caja registradora donde estaba la recaudación del día. También se llevaron el celular y la moto.

Se sabe que el celular fue encontrado en un patio a varias cuadras del lugar.

Con la información aportada por el comerciante, la policía tendría identificados a los ladrones, conocidos en el ambiente delictivo local.