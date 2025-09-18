Multitudinaria marcha universitaria tras el rechazo a los vetos de Milei » Catriel25Noticias.com

Neuquén. Miles de personas se movilizaron en defensa de la educación pública y celebraron la votación en Diputados que dejó sin efecto el veto presidencial al financiamiento universitario.

La capital neuquina fue escenario este miércoles de una de las manifestaciones más importantes del año en apoyo a la educación pública. La convocatoria formó parte de la marcha federal universitaria que se replicó en distintos puntos del país y tuvo como consigna central repudiar el veto del presidente Javier Milei a la ley que garantizaba fondos para las casas de altos estudios.

Desde las primeras horas de la tarde, estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales comenzaron a reunirse en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, ubicado sobre la calle Buenos Aires al 1400. El clima era de incertidumbre, ya que el debate en la Cámara de Diputados sobre los vetos presidenciales seguía su curso.

La noticia clave llegó a las 17:15: el Congreso había rechazado por amplia mayoría tanto el veto al financiamiento universitario como el correspondiente a la emergencia pediátrica. El anuncio se propagó rápidamente entre la multitud y transformó la tensión previa en un estallido de alegría. Cánticos, aplausos y abrazos marcaron un momento que será recordado por quienes participaron.

Pasadas las 18, la columna principal comenzó a avanzar por Avenida Leloir. Luego, la multitud descendió hacia el centro capitalino a través de la Avenida Argentina, uno de los corredores más transitados de la ciudad. A pesar de la lluvia intermitente, que por momentos complicó la marcha, la participación fue masiva y superó las expectativas de los organizadores.

EN GENERAL ROCA

El pueblo no cambia de idea, pelea por la educación”, se escuchó este miércoles en las calles de Roca, donde distintas casas de estudio protagonizaron la Marcha Federal Universitaria. La concentración se realizó en la Plaza San Martín y, en medio de la movilización, llegó la noticia de que la Cámara de Diputados había rechazado de manera contundente los vetos de Milei, rectificando el financiamiento para el Garrahan y las universidades

De la marcha participaron alrededor de 5.000 personas que caminaron por el centro de la ciudad, entre ellos, los centros de estudiantes del IUPA y la FADECS, junto a estudiantes de la UNRN y el IFDC. También se sumaron gremios docentes como ADUNC, SITRAIUPA, ADIUPA y APUNC.

Además, acompañó la CGT, ATE, en representación de salud, Ferprosa, Asspur, el gremio docente Unter y el Sindicato de Camioneros. La manifestación también tuvo el acompañamiento de asociaciones civiles como la Agrupación de Jubilados y Casa de la Cultura, así como la presencia de la intendenta María Emilia Soria.