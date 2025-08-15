jubilado sufrió violento arrebato. Le robaron el sueldo » Catriel25Noticias.com

El nuevo hecho de inseguridad ocurrió en pleno centro de Catriel este jueves por la tarde, cuando un jubilado de 70 años fue víctima de un arrebato frente al edificio municipal, Avenida San Martín 95. Según relataron sus familiares, ocurrió alrededor de las 17:30, cuando Bernardo “Quito” Guajardo se dirigía a un comercio a realizar una compra.

De acuerdo al testimonio de su nieta, Alma, «el hombre había estacionado su camioneta a pocos metros del local, y mientras sacaba su billetera de la campera para verificar si llevaba el dinero, fue sorprendido por una mujer de estatura media y un hombre alto y delgado. Lo empujaron, lo tironearon y lo hicieron caer, logrando arrebatarle una pequeña cartera con sus pertenencias y el sueldo de jubilación que había cobrado esa misma mañana».

Si bien los delincuentes descartaron la cartera a pocos metros y dejaron la documentación, el dinero (unos $280.000), según el damnificado— no fue recuperado. “Todo pasó en segundos. Él llegó a casa temblando, muy nervioso, y fuimos directo a hacer la denuncia”, relató Alma.

El propio Quito contó que, aunque no conocía a los autores, posteriormente pudo reconocer a la mujer en un video que le mostraron, y que circula en redes sociales junto a comentarios que señalan a ambos como conocidos delincuentes de la ciudad. “Me empujaron, me caí, me golpeé la espalda y la rodilla. Ahora me dejaron con apenas $60 para todo el mes”, lamentó el jubilado.

Tras la denuncia policial, se solicitó el registro de cámaras de seguridad de la zona, pero según informaron, la ubicada frente al municipio no estaba en funcionamiento, y otra cercana tenía la imagen afectada por la luz solar. Queda pendiente revisar cámaras privadas de los comercios aledaños.

El robo no solo le provocó lesiones físicas, sino también un fuerte impacto en su salud: luego del hecho, y debido al estrés, su nivel de azúcar se elevó peligrosamente —llegando a 489—, lo que obligó a su familia a trasladarlo al hospital local. “Nos asustamos mucho porque él tiene antecedentes cardíacos y fue operado hace dos años, le colocaron un bypass”, explicó su nieta.

La familia pide a la comunidad que, si alguien presenció el hecho o tiene información, se comunique con la policía para colaborar con la investigación.

Akl escuchar al testimonio de la nieta y de su abuelo, varios vecinos se comunicaron con radio “Alas” para colaborar con el abuelo y solicitaron un número de cuenta para colaborar.

Cuenta Banco Nación: Bernardo Guajardo

Alias: Quitoguajardo