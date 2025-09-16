Taekwondo Municipal brilló en el Open Río Negro con múltiples podios » Catriel25Noticias.com

General Roca. La Escuela Municipal de Taekwondo, bajo la dirección de los maestros Aldo y Elías Aravena, sumó un nuevo capítulo de éxitos el pasado domingo 14 de septiembre en el Open Río Negro, competencia realizada en las instalaciones del gimnasio municipal Gimena López.

Los representantes locales lograron destacarse en diferentes categorías, obteniendo un total de 13 medallas entre oro y plata.

Resultados por categorías

Pre Infantil – Kiorugui

Infantil – Kiorugui

Cadete – Kiorugui Nahiara Casanova – Oro Paloma Quiroga – Plata Alegra Herrera – Plata

Adulto – Kiorugui

Premiación modalidad Poomsae Jessica Bravo – Oro Ricardo Pardo – Oro Daniel Pérez – Oro



Un camino rumbo a los 30 años

Desde la institución resaltaron que cada presentación consolida el crecimiento deportivo de la escuela, que se prepara para celebrar próximamente sus 30 años de práctica de Taekwondo en la ciudad.

Asimismo, los directores agradecieron el constante acompañamiento de los directivos municipales y de la Secretaría de Deportes, cuyo apoyo resulta clave para que la disciplina siga proyectándose y sumando logros en cada competencia.