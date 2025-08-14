Catriel se prepara para el Primer Desafío Team Ares de MMA » Catriel25Noticias.com

El próximo sábado 23, el Centro Cultural Sánchez Carrillo será el epicentro de la acción con la Primera Edición del Desafío Team Ares, un evento que promete marcar un antes y un después para las artes marciales mixtas en la región.

Organizado por la Escuela de Artes Marciales Team Ares, el encuentro reunirá a destacados peleadores en peleas profesionales, semiprofesionales, amateurs y exhibiciones, totalizando 18 combates en jaula. La convocatoria incluirá competidores de Catriel y de diversas localidades de la zona, garantizando un espectáculo de alto nivel.

Además de la adrenalina sobre el octágono, el público podrá disfrutar de música en vivo, sumando un atractivo extra a la jornada.

Las entradas anticipadas ya están disponibles y pueden adquirirse comunicándose al 299-5704186.

Este evento no solo busca brindar un espectáculo deportivo de calidad, sino también consolidar a Catriel como una plaza de referencia para el MMA en la región.