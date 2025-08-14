Robaron millones y los detuvieron porque se quedaron sin nafta » Catriel25Noticias.com

Tres hombres oriundos de Rosario fueron detenidos acusados de haber perpetrado un robo a mano armada contra un camionero en la zona de Puelches. Tenían entre sus ropas y mochilas 12 millones de pesos. Intentaban fugarse, pero se quedaron sin combustible entre Jagüel del Monte y El Durazno, según informó la Policía.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles cuando un camionero denunció haber sido asaltado por tres individuos -uno de ellos armado- que se desplazaban en un Fiat Cronos de color oscuro.

Pasadas las 22, personal del Puesto Caminero El Durazno fue alertado sobre un vehículo con similares características estacionado sobre la banquina de la Ruta 14, entre el Puesto Policial y Jagüel del Monte. Un patrullero corroboró la presencia del Fiat, que se encontraba sin ocupantes a unos 10 kilómetros hacia el oeste. Según la información de la fuerza, los efectivos aguardaron refuerzos para prevenir incidentes, sumándose móviles de Victorica, Loventué, Carro Quemado, Seguridad Rural y del propio Puesto Policial de El Durazno.

La fiscal del Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción de General Acha, Virginia Antón sostuvo que personal de la Policía actuó de inmediato. “Al detectar movimientos cerca del rodado, los uniformados intervinieron de inmediato, aprehendiendo a tres hombres que salían de un campo. Durante la requisa superficial, no se hallaron armas de fuego, pero los sospechosos tenían entre sus ropas dinero en efectivo y dos mochilas con aproximadamente 10 millones de pesos”.

Cabe destacar que la fiscal Antón se presentó en el lugar, donde se secuestraron otros dos millones de pesos. En total, el operativo arrojó la incautación de más de 12 millones de pesos. Los tres imputados fueron notificados de su detención e indagados en el transcurso del jueves.

Intervinieron en el procedimiento el Coordinador de Zona Oeste, comisario Mayor Marcelo Bustos Paulino, el jefe de la Comisaría Departamental Victorica, Comisario Edgardo Díaz Correa, el comisario Roberto Rundau, jefe de UR IV junto a personal de diversas dependencias policiales.

Atado.

“Merced a un operativo que combinó el uso de tecnología de última generación con el trabajo articulado de distintas áreas, la Policía de La Pampa logró esclarecer rápidamente un robo a mano armada cometido contra un camionero en la zona de Puelches”, detallaron respecto al operativo.

Además, resaltaron que al transportista “lo redujeron y lo ataron” antes de sustraerle el dinero.

“Apenas se tomó conocimiento de la situación, se activó el Anillo Digital de Seguridad, compuesto por lectoras de patentes y cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar el vehículo en el que se desplazaban los autores”, remarcaron.

Personal policial de Casa de Piedra “inició inmediatamente la intervención logrando divisar el vehículo que se da a la fuga. El Jefe de la Unidad Regional Cuatro dispuso la activación de las alertas respectivas y todas las dependencias de la zona incluyendo al Jefe, 2° Jefe y Jefe Área Interior de la Unidad Regional Tres, apoyados con la información que brindaban los recursos tecnológicos, y logran determinar que los atracadores habían abandonado las vías asfaltadas”.

En el momento se activaron las Áreas de Seguridad Rural de las Unidades Regionales Uno, Tres y Cuatro que en camionetas patrulleras 4×4 y equipadas con drones se desplegaron estratégicamente, junto a las unidades de orden público de la jurisdicción. Paralelamente, a través del sistema Pampa Seguridad Activa, se emitió una alerta a todos los Puestos Camineros y al personal policial que operaba en las zonas por las que transitaba el vehículo.

Trabajo coordinado

La investigación avanzó de manera coordinada entre distintas dependencias, estableciendo un cerrojo preventivo mientras se monitoreaba el desplazamiento del vehículo. El Fiat Cronos oscuro involucrado fue finalmente localizado en la ruta 14, entre el Puesto Caminero El Durazno y Jagüel del Monte, donde había quedado estacionado y abandonado. Para ese momento, los efectivos ya lo tenían identificado y habían montado un operativo para su detención.

Al detectar movimientos cerca del auto, el personal policial intervino de inmediato y aprehendió a tres hombres oriundos de Rosario que salían de un campo. En su poder llevaban parte del dinero sustraído, y en el interior del vehículo se halló el resto, alcanzando un total aproximado de 12 millones de pesos, indicó el parte policial.

Intervinieron en el procedimiento efectivos de las dependencias de Casa de Piedra, Puelches, General Acha, Victorica, Loventué, Carro Quemado, Seguridad Rural y Puesto El Durazno y la Coordinación de Seguridad Rural, bajo la supervisión de las fiscalías de Victorica y General Acha.