Ciclistas de 25 de Mayo se destacaron en Plottier y subieron al podio » Catriel25Noticias.com

Plottier-El ciclismo de 25 de Mayo volvió a brillar fuera de la provincia. El pasado fin de semana, representantes de la Escuelita de Ciclismo “Los Correcaminos”, a cargo de la profesora Malen Pineda y Veco Avendaño, compitieron en un evento de MTB realizado en la localidad neuquina de Plottier, bajo la organización de la reconocida ciclista Gladys Díaz.

515505523 1354029390062638 6722940528887057751 n

Los resultados fueron más que destacados:

  • 531222311 698971093186736 4181683512762901324 n 1024x576 1

  • Emilia Lihour, 1° puesto en Categoría Damita Promo.

  • Jonas Miranda, 5° puesto en Categoría Promo Menores.

  • Bernardo Avendaño junto a su padre Raúl Avendaño se impusieron en la modalidad Parejas Padre e Hijo, quedándose con el 1° lugar.

  • Raúl Avendaño, además, obtuvo el 3° puesto en Categoría Máster B1 Competitiva.

  • Malen Pineda logró el 1° puesto en su categoría Promocional y también se consagró 1° en la general.

La delegación volvió a 25 de Mayo con varias medallas y la satisfacción de seguir posicionando al ciclismo local en competencias regionales de alto nivel.

530366484 1354029320062645 8577668573756953720 n



