Ciclistas de 25 de Mayo se destacaron en Plottier y subieron al podio » Catriel25Noticias.com

Plottier-El ciclismo de 25 de Mayo volvió a brillar fuera de la provincia. El pasado fin de semana, representantes de la Escuelita de Ciclismo “Los Correcaminos”, a cargo de la profesora Malen Pineda y Veco Avendaño, compitieron en un evento de MTB realizado en la localidad neuquina de Plottier, bajo la organización de la reconocida ciclista Gladys Díaz.