Colonia Chica vivió la «Fiesta de los Colonos» » Catriel25Noticias.com

La comunidad de Colonia Chica (al sur de 25 de Mayo), vivió este 12 de octubre una verdadera fiesta popular que reunió a vecinos y visitantes en una jornada colmada de identidad, tradición y espíritu campero.

El evento formó parte de la Fiesta de los Colonos y Habitantes de Colonia Chica, que comenzó con el acto protocolar, seguido por un concurso de tortas fritas para elegir a la mejor de la zona, donde no faltaron los sabores típicos y el trabajo artesanal de las familias locales.

Más tarde, el campo se llenó de emoción con la competencia de destrezas criollas, donde jinetes y amazonas demostraron toda su habilidad en las pruebas tradicionales.

Finalizando la jornada, llegó el turno de los artistas, destacando el valor de la cultura, las raíces y el encuentro comunitario. Pasaron por el escenario:

El Ballet Municipal

Julio Oser, músico y compositor de Colonia Chica

La Katerin, junto a los artistas Vanesa Giles, Cristian Rolan y Daniel Pérez

Y el grupo Amanecer Campero, que puso el broche de oro a la celebración.

La jornada cerró con un gran baile campero, coronando un día de festejo, música y orgullo rural.