Liga de la Asociación Civil-Se jugó una nueva fecha del torneo Catrielense de futbol » Catriel25Noticias.com

El pasado sábado 11 de octubre, pese al clima inestable, se desarrolló la séptima fecha del Torneo Clausura de la Categoría Libre en el predio del Pozón. La jornada futbolera comenzó a las 11:00 horas y ofreció una nueva muestra del nivel y la paridad que caracteriza a este certamen.

Resultados de la 7ª fecha

Los Parditos 1 (gol de Diego Medeles) vs Obras Públicas 1 (gol de Paris Ruíz) Colonia Chica 2 (goles de Luis Quintana y Alan Gómez) vs El Chala 1 (gol de Emiliano Barroso) Servicios Públicos 1 (gol de Nicolás Sánchez) vs Club Independiente 1 (gol de Fabricio Rojas) Club Punto Unido 3 (goles de Damián Busto, Fabián Gatica y Marcos Mabrik) vs Albinegro 0 Colonia Ovejero 0 vs Sub 17 0

Libre: Cuatro Esquinas

Tabla de Posiciones – Categoría Libre

Colonia Ovejero – 14 pts Colonia Chica – 14 pts Los Parditos – 11 pts Club Independiente – 10 pts Sub 17 – 9 pts Cuatro Esquinas – 9 pts Servicios Públicos – 7 pts Club Punto Unido – 5 pts El Chala – 5 pts Obras Públicas – 4 pts Albinegro – 3 pts

Goleador:

Juan Chagua (Colonia Ovejero) – 5 goles

Próxima Fecha (8ª)

A disputarse el sábado 18 de octubre en el predio del Pozón:

12:00 hs: Colonia Chica vs Servicios Públicos

13:15 hs: Club Punto Unido vs El Chala

14:30 hs: Obras Públicas vs Colonia Ovejero

15:00 hs: Sub 17 vs Albinegro

16:15 hs: Club Independiente vs Cuatro Esquinas

Categoría +50: regreso a la actividad

La Categoría +50 volverá a la competencia el domingo 19 de octubre.

Tabla de Posiciones – +50

Catriel Fútbol Club – 10 pts Ceferino – 9 pts Barrio Esfuerzo Propio – 7 pts Club Punto Unido – 6 pts Los Amigos – 3 pts

Goleador:

Carlos Granelli (Club Punto Unido) – 3 goles

Próxima Fecha (7ª) – Domingo 19 de octubre

Finalmente, se informó que el jueves 16 de octubre se realizará el sorteo de los encuentros y horarios de la categoría +40, que también retomará su actividad en los próximos días.