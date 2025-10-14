Liga de la Asociación Civil-Se jugó una nueva fecha del torneo Catrielense de futbol » Catriel25Noticias.com

0
61


liga asoc 1024x619 1

El pasado sábado 11 de octubre, pese al clima inestable, se desarrolló la séptima fecha del Torneo Clausura de la Categoría Libre en el predio del Pozón. La jornada futbolera comenzó a las 11:00 horas y ofreció una nueva muestra del nivel y la paridad que caracteriza a este certamen.

Resultados de la 7ª fecha

  1. Los Parditos 1 (gol de Diego Medeles) vs Obras Públicas 1 (gol de Paris Ruíz)

  2. Colonia Chica 2 (goles de Luis Quintana y Alan Gómez) vs El Chala 1 (gol de Emiliano Barroso)

  3. Servicios Públicos 1 (gol de Nicolás Sánchez) vs Club Independiente 1 (gol de Fabricio Rojas)

    • CONFINI ALAS scaled e1760405930436

  4. Club Punto Unido 3 (goles de Damián Busto, Fabián Gatica y Marcos Mabrik) vs Albinegro 0

  5. Colonia Ovejero 0 vs Sub 17 0
    Libre: Cuatro Esquinas

Tabla de Posiciones – Categoría Libre

  1. Colonia Ovejero – 14 pts

  2. Colonia Chica – 14 pts

  3. Los Parditos – 11 pts

  4. Club Independiente – 10 pts

  5. Sub 17 – 9 pts

  6. Cuatro Esquinas – 9 pts

  7. Servicios Públicos – 7 pts

  8. Club Punto Unido – 5 pts

  9. El Chala – 5 pts

  10. Obras Públicas – 4 pts

  11. Albinegro – 3 pts

Goleador:
Juan Chagua (Colonia Ovejero) – 5 goles

Próxima Fecha (8ª)

A disputarse el sábado 18 de octubre en el predio del Pozón:

  • 12:00 hs: Colonia Chica vs Servicios Públicos

  • 13:15 hs: Club Punto Unido vs El Chala

  • 14:30 hs: Obras Públicas vs Colonia Ovejero

  • 15:00 hs: Sub 17 vs Albinegro

  • 16:15 hs: Club Independiente vs Cuatro Esquinas
    Libre: Cuatro Esquinas

Categoría +50: regreso a la actividad

La Categoría +50 volverá a la competencia el domingo 19 de octubre.

Tabla de Posiciones – +50

  1. Catriel Fútbol Club – 10 pts

  2. Ceferino – 9 pts

  3. Barrio Esfuerzo Propio – 7 pts

  4. Club Punto Unido – 6 pts

  5. Los Amigos – 3 pts

Goleador:
Carlos Granelli (Club Punto Unido) – 3 goles

Próxima Fecha (7ª) – Domingo 19 de octubre

Finalmente, se informó que el jueves 16 de octubre se realizará el sorteo de los encuentros y horarios de la categoría +40, que también retomará su actividad en los próximos días.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí