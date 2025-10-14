Liga de la Asociación Civil-Se jugó una nueva fecha del torneo Catrielense de futbol » Catriel25Noticias.com

El pasado sábado 11 de octubre, pese al clima inestable, se desarrolló la séptima fecha del Torneo Clausura de la Categoría Libre en el predio del Pozón. La jornada futbolera comenzó a las 11:00 horas y ofreció una nueva muestra del nivel y la paridad que caracteriza a este certamen.
Resultados de la 7ª fecha
-
Los Parditos 1 (gol de Diego Medeles) vs Obras Públicas 1 (gol de Paris Ruíz)
-
Colonia Chica 2 (goles de Luis Quintana y Alan Gómez) vs El Chala 1 (gol de Emiliano Barroso)
-
Servicios Públicos 1 (gol de Nicolás Sánchez) vs Club Independiente 1 (gol de Fabricio Rojas)
-
Club Punto Unido 3 (goles de Damián Busto, Fabián Gatica y Marcos Mabrik) vs Albinegro 0
-
Colonia Ovejero 0 vs Sub 17 0
Libre: Cuatro Esquinas
Tabla de Posiciones – Categoría Libre
-
Colonia Ovejero – 14 pts
-
Colonia Chica – 14 pts
-
Los Parditos – 11 pts
-
Club Independiente – 10 pts
-
Sub 17 – 9 pts
-
Cuatro Esquinas – 9 pts
-
Servicios Públicos – 7 pts
-
Club Punto Unido – 5 pts
-
El Chala – 5 pts
-
Obras Públicas – 4 pts
-
Albinegro – 3 pts
Goleador:
Juan Chagua (Colonia Ovejero) – 5 goles
Próxima Fecha (8ª)
A disputarse el sábado 18 de octubre en el predio del Pozón:
-
12:00 hs: Colonia Chica vs Servicios Públicos
-
13:15 hs: Club Punto Unido vs El Chala
-
14:30 hs: Obras Públicas vs Colonia Ovejero
-
15:00 hs: Sub 17 vs Albinegro
-
16:15 hs: Club Independiente vs Cuatro Esquinas
Categoría +50: regreso a la actividad
La Categoría +50 volverá a la competencia el domingo 19 de octubre.
Tabla de Posiciones – +50
-
Catriel Fútbol Club – 10 pts
-
Ceferino – 9 pts
-
Barrio Esfuerzo Propio – 7 pts
-
Club Punto Unido – 6 pts
-
Los Amigos – 3 pts
Goleador:
Carlos Granelli (Club Punto Unido) – 3 goles
Próxima Fecha (7ª) – Domingo 19 de octubre
Finalmente, se informó que el jueves 16 de octubre se realizará el sorteo de los encuentros y horarios de la categoría +40, que también retomará su actividad en los próximos días.