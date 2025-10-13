«Prepararse para 20 años de oportunidades» » Catriel25Noticias.com

La exsecretaria de Energía de Río Negro y actual candidata a senadora nacional por Juntos Defendemos Río Negro, Andrea Confini visitó la ciudad de Catriel y dialogó en exclusiva con Radio Alas FM sobre los proyectos energéticos, las inversiones en la provincia y el impacto de estas obras en el empleo y la economía regional.

Una inversión histórica

Confini destacó la magnitud del proyecto Vaca Muerta Sur, al que calificó como “una obra monumental” y resaltó que la inversión prevista ronda los 20 mil millones de dólares. “Estamos hablando de una cifra equivalente a lo que la Nación negocia con el FMI. Esto dimensiona la relevancia de lo que se está desarrollando en Río Negro”, afirmó.

La candidata sostuvo que la provincia está asumiendo un rol activo en un contexto nacional donde el Estado ha abandonado varias áreas clave. “Mientras Nación se corre, Río Negro impulsa obras, genera empleo y apuesta por la producción energética”, expresó.

Impacto en las localidades y en el empleo

Confini señaló que los recursos provenientes de la actividad petrolera ya se traducen en mejoras concretas para los municipios. “El bono del oleoducto permitió la entrega de ambulancias, vehículos para hospitales y la continuidad de obras públicas esenciales. Todo eso se financia con lo que genera el petróleo y la renegociación de los contratos”, explicó.

Además, subrayó que el desarrollo energético demandará mano de obra local: “El futuro inmediato requiere trabajadores rionegrinos calificados, porque habrá que llenar los oleoductos y gasoductos con producción propia”.

Catriel, pieza clave en la cuenca

Durante la entrevista, Confini aseguró que Catriel tiene un papel estratégico en el desarrollo de la cuenca neuquina. “El primer pozo de Phoenix ya produce niveles similares a Señal Picada y estamos muy cerca de poner en marcha el segundo. Además, hay nuevos intereses exploratorios en Cinco Saltos y en Charco del Palenque, muy cerca de Catriel”, señaló.

“Toda la frontera del no convencional se está corriendo hacia nuestra región. Hay un enorme potencial que debemos aprovechar”, agregó.

Infraestructura y logística

Consultada sobre los parques industriales, la exsecretaria indicó que el de Catriel es estratégico: “Somos la puerta de entrada y salida de Vaca Muerta. Hay que consolidar un nodo logístico que permita dar respuesta a las necesidades del sector privado con planificación y obras viales”.

También se refirió al estado de las rutas nacionales y recordó la judicialización impulsada por la provincia: “La Nación no cumple con el mantenimiento y eso no solo frena el desarrollo, también pone en riesgo vidas humanas”, dijo.

Propuesta política y defensa provincial

De cara a las elecciones, Confini pidió el acompañamiento a la lista verde de Juntos Defendemos Río Negro. “Somos rionegrinos y nadie de Buenos Aires nos dice qué hacer. Defendemos los intereses de nuestra provincia y queremos garantizar que los recursos generados acá se reflejen en infraestructura, educación y trabajo”, expresó.

Explicó que el nuevo sistema de votación será con boleta única: “Al votante se le entrega una hoja y debe marcar la lista verde, una tilde para senadores y otra para diputados. Les pedimos que nos acompañen para seguir construyendo un Río Negro grande”.

Capacitación y oportunidades

Por último, Confini instó a los rionegrinos a capacitarse para los desafíos que vienen. “Estamos certificando oficios, trabajando con universidades y aplicando la ley del 80/20 que prioriza la mano de obra local. Se van a necesitar miles de empleos directos e indirectos, y tenemos que estar preparados”, enfatizó.

“Este desarrollo va a alcanzar también a Catriel. Tenemos poco tiempo para prepararnos, porque las obras ya están en marcha y los proyectos son de largo plazo. Son veinte años de oportunidades”, concluyó.