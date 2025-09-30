Comenzó con éxito la liga infantil de futbol local » Catriel25Noticias.com

Catriel-En el predio Don Lobos – cancha de Roma de la Escuela Municipal, se llevó a cabo la inauguración y la primera fecha de la Liga Infantil Municipal, con la participación de más de 300 niños y niñas de nuestra ciudad.

La intendenta Daniela Salzotto, junto a su equipo de gobierno, dio inicio a esta gran jornada deportiva en la que se disputaron 15 partidos entre 23 equipos de 3 categorías distintas, representando a 8 instituciones: La Depo, Independiente, Los Pumas, Peñas Blancas y las Escuelas Municipales de los barrios Preiss, Carod, Mosconi y Roma.