Deportivo Rincón quedó fuera de la pelea por el primer ascenso » Catriel25Noticias.com

Por el momento, la primera semifinal definida por el primer ascenso a la Primera Nacional es Ciudad Bolívar frente a Argentino de Monte Maíz, quienes accedieron a esa instancia luego de vencer a San Martín de Formosa y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, respectivamente.

Sportivo Belgrano, por su parte, ahora deberá esperar a que se defina el último cruce de cuartos de final, donde se miden dos equipos históricos que han estado en la primera división del fútbol argentino en el pasado: Olimpo y Atlético Rafaela. El primer partido entre ellos había resultado en victoria para los santafesinos por 1 a 0.

Así fue la derrota de Deportivo Rincón ante Sportivo Belgrano

Los primeros minutos del partido fueron todos para Sportivo Belgrano que, aprovechando la localía y en busca de un triunfo que los ubique en semifinales, mantuvo un asedio incansable sobre la valla de Alejandro Sánchez, mientras a Deportivo Rincón le costó adelantar a su equipo.

Alejandro “Oso” Sánchez, figura del conjunto neuquino en la tarde cordobesa, le tapó un tiro libre a Enzo Avaro y un mano a mano a Tomás Attis, además de otras intervenciones clave.

Sobre el final del primer tiempo, Rincón tuvo una oportunidad única: en una contra donde eran 4 vs. 1, el arquero local Santiago Roggero logró tapar el remate y evitar un gol de los neuquinos para intentar cerrar la serie.

En el complemento, a los 25′ minutos, el equipo que tuvo una clarísima fue Sportivo Belgrano con un disparo que logró superar a Sánchez, pero que salvó un defensor sobre la línea. De todas formas, la jugada estaba invalidada por un offside.

A los 34′ minutos, Camilo Alessandria sacó un zapatazo desde fuera del área pocas veces visto, que dejó sin ningún tipo de respuesta a Sánchez e hizo estallar a todos los presentes en el estadio.

El León tuvo la última en el descuento con Lucas Inostroza, pero otra vez Roggero respondió bien para cerrar el pase de Sportivo a semis.