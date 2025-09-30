Escuela de Oficios entregó certificados » Catriel25Noticias.com

Este lunes en el Centro Cultural local se hizo entrega formal de los certificados a egresados de la Escuela de Oficios en las capacitaciones de Soldadura y Electricidad. Un centenar de vecinos se capacitaron durante meses para lograr su objetivo y tener una salida laboral calificada.

Participaron del acto, la Intendente Salzotto, el Consejero Escolar Marcelo Bustos, Funcionarios, Concejales y capacitadores.

esc oficios 3 e1759199026448

La Escuela Municipal de Oficios surge como una respuesta concreta a las demandas de formación y capacitación laboral de la comunidad. En el marco de la educación no formal, impulsada por la gestión de la Intendente Daniela Salzotto, la propuesta busca garantizar a jóvenes y adultos la posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades prácticas que fortalezcan sus trayectorias personales y profesionales.

Durante su primer ciclo de funcionamiento, la institución logró un hito significativo al contar con los primeros egresados en Soldadura Básica y Montador Eléctrico, constituyéndose en un espacio real de inclusión y promoción de la empleabilidad. Estos resultados dan cuenta del compromiso asumido por el municipio en relación con la generación de oportunidades de capacitación gratuita y de calidad, que permiten mejorar las condiciones de inserción laboral.

esc oficias e1759199278357

Actualmente, la Escuela transita la segunda cohorte de los cursos iniciales y amplía su propuesta con nuevas trayectorias formativas: Gasistas y Carpintería. Esta diversificación responde a las necesidades detectadas en el ámbito local, a la vez que refuerza la idea de una institución dinámica, que crece junto con la comunidad.

Todo esto ha sido posible gracias al Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Catriel y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, aprobado mediante la Resolución N° 2898/2025, que respalda y otorga un marco institucional a este proyecto, asegurando su continuidad y fortalecimiento en el tiempo.

La Escuela Municipal de Oficios se consolida así como un espacio estratégico de formación ciudadana y profesional, que combina la adquisición de saberes técnicos con valores de responsabilidad, compromiso y trabajo colaborativo. Su existencia ratifica el papel del Estado local como garante de políticas públicas inclusivas, capaces de generar impacto positivo en la vida de las personas y en el desarrollo productivo de la ciudad.

SE ENTREGARON CERTIFICADOS

esc oficios 2 e1759199349888

SOLDADURA

1 AGUIRRE SERGIO 36.666.725   30 MOLINA MANUEL ALEJANDRO 29.755.076
2 AGURTO DIEGO 27.825.408   31 MORALES MATÍAS 34.657.791
3 ALVEAL SAÚL 21.385.477   32 MOYANO DARÍO 43.217.358
4 ANCATEN JUAN PABLO 45.210.991   33 NIEVAS GRISELDA 20.150.404
5 ASCENCIO HÉCTOR 26-094.697   34 NOVOA RICARDO 35.032.398
6 BERRIOS JOSÉ LUIS 14.500.999   35 ÑANCULEO GUSTAVO 25.656.592
7 CÁCERES LUCIANO 41.526.980   36 ÑANCULEO KEVIN EZEQUIEL 25.809.760
8 CERDA MAYRA 37.759.265   37 OLAVE CRISTOFER 19.023.927
9 CHIRINO EDITH 28.254.278   38 PAGANO BÁRBARA 35.886.612
10 CIRAUDO GASTÓN 47.244.353   39 PAPERA OSCAR 16.164.127
11 COLICHEO SECUNDINO 16.394.569   40 PICHEL ALEJANDRA 23.883.948
12 DÍAZ ELÍAS 45.207.327   41 PINCHEIRA SEBASTIÁN 45.210.938
13 ENCER LÍAN 42.809.886   42 QUINTERO LEANDRO 27.154.690
14 ESPINOSA JOSÉ 18.199.770   43 QUIROGA JOAQUÍN 44.040.890
15 FIGUEROA NÉSTOR 38.432.153   44 QUIROGA MARCELO 23.364.783
16 FLORES JAVIER 22.093.332   45 QUIROGA MARÍA BELÉN 32.169.776
17 FUENTES RICARDO DANIEL 32.247.184   46 RIVERO RODRIGO 32.432.398
18 FUENTES DIEGO 38.811.893   47 ROBINSON RODRIGO 33.494.392
19 GUERRA PAMELA 92.395.212   48 RODRÍGUEZ PABLO 44.847.716
20 HENRIQUE LAUREANO 47.244.356   49 ROMERO GONZALO 42.264.574
21 JARA CINTIA 32.120.131   50 SURA JUAN 32.529.521
22 LUCERO OSVALDO 16.394.596   51 TORRES ELIANA BEATRIZ 24.986.725
23 LUENGO LUIS 35.865.273   52 VALDEBENITO GUSTAVO 36.432.276
24 MACHADO EDUARDO 42.809.806   53 VALENZUELA IGNACIO 43.555.295
25 MACHADO ISMAEL 45.260.799   54 VEGA ABRIL 45.732.108
26 MARTÍNEZ ELÍAS 44.342.701   55 VEGA JUDITH SALOME 33.369.796
27 MÉNDEZ GERSON 44.007.444   56 VILLEGAS CECILIA 28.559.286
28 MÉNDEZ PRISCILA 43.555.215   57 ZIMMERMAN FLORENCIA 46.796.785
29 MERILES VÍCTOR 26.356.966  

esc oficios 1 e1759199383862

 

ELECTRICIDAD

1 AGUILAR MARCOS 28.477.689   23 GRANARA SAMUEL 43.458.731
2 ÁLVAREZ MATÍAS 37.494.909   24 GRAWYLUK ALEXIS 35.885.982
3 ARGUELLO ENRIQUE ALBERTO 32.474.234   25 GRAWYLUK CINTIA 32.529.528
4 BERRIOS SERGIO 35.886.027   26 HIDALGO NERY 32.529.419
5 CARRASCO CRISTIAN 39.866.436   27 LUCERO MIRIAM NOEMÍ 29.329.897
6 COLICHEO MATÍAS 35.886.753   28 MACCARINI GABRIEL 33.565.816
7 COLMAN JOSÉ 30.854.633   29 MANRIQUE LORENZO 28.519.166
8 CONTRERAS CAROLINA 46.796.797   30 MECÍAS MELISA 37.401.097
9 DE LA CANAL ALEXIS 43.555.283   31 MORALES OSCAR 29.755.019
10 DELGADO ADOLFO GUILLERMO 20.310.404   32 MIELGO FRANCO 46.482.808
11 ELGUETA SILVANA 92.959.590   33 PÉREZ BRAIAN 41.295.434
12 ESCALONA WILLIAM LAUTARO 45.210.946   34 PINO DAMIÁN 42.350.025
13 ESPEJO MAURICIO 34.659.162   35 PORCEL MIGUEL ÁNGEL LUJAN 24.644.216
14 FERNÁNDEZ RICARDO 37.758.854   36 RAMÍREZ GARRIDO MOISÉS 33.441.898
15 FERNÁNDEZ ROCIÓ 35.886.099   37 RÍOS WALTER 20.917.467
16 FERRADA SEBASTIÁN 43.217.377   38 RIVAS ABRAHAM 18.451.281
17 GALLARDO JUAN 24.903.375   39 RIVAS FERNANDO 38.432.121
18 GALLARDO LUIS 42.084.278   40 RODRÍGUEZ AXEL 46.474.320
19 GALLARDO TOMAS 46.260.324   41 RODRÍGUEZ MARCOS 28.550.997
20 GARAY FRANCO 40.725.752   42 ROJAS DIEGO RAMÓN 30.965.367
21 GÓMEZ MÁXIMO 46.705.792   43 RUIZ NICOLÁS SEBASTIÁN 33.485.544
22 GONZÁLEZ CARLOS 27.190.863   44 YÁÑEZ MARIANO 39.353.899

 

 



