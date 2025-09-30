Escuela de Oficios entregó certificados » Catriel25Noticias.com

Este lunes en el Centro Cultural local se hizo entrega formal de los certificados a egresados de la Escuela de Oficios en las capacitaciones de Soldadura y Electricidad. Un centenar de vecinos se capacitaron durante meses para lograr su objetivo y tener una salida laboral calificada.
Participaron del acto, la Intendente Salzotto, el Consejero Escolar Marcelo Bustos, Funcionarios, Concejales y capacitadores.
La Escuela Municipal de Oficios surge como una respuesta concreta a las demandas de formación y capacitación laboral de la comunidad. En el marco de la educación no formal, impulsada por la gestión de la Intendente Daniela Salzotto, la propuesta busca garantizar a jóvenes y adultos la posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades prácticas que fortalezcan sus trayectorias personales y profesionales.
Durante su primer ciclo de funcionamiento, la institución logró un hito significativo al contar con los primeros egresados en Soldadura Básica y Montador Eléctrico, constituyéndose en un espacio real de inclusión y promoción de la empleabilidad. Estos resultados dan cuenta del compromiso asumido por el municipio en relación con la generación de oportunidades de capacitación gratuita y de calidad, que permiten mejorar las condiciones de inserción laboral.
Actualmente, la Escuela transita la segunda cohorte de los cursos iniciales y amplía su propuesta con nuevas trayectorias formativas: Gasistas y Carpintería. Esta diversificación responde a las necesidades detectadas en el ámbito local, a la vez que refuerza la idea de una institución dinámica, que crece junto con la comunidad.
Todo esto ha sido posible gracias al Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Catriel y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, aprobado mediante la Resolución N° 2898/2025, que respalda y otorga un marco institucional a este proyecto, asegurando su continuidad y fortalecimiento en el tiempo.
La Escuela Municipal de Oficios se consolida así como un espacio estratégico de formación ciudadana y profesional, que combina la adquisición de saberes técnicos con valores de responsabilidad, compromiso y trabajo colaborativo. Su existencia ratifica el papel del Estado local como garante de políticas públicas inclusivas, capaces de generar impacto positivo en la vida de las personas y en el desarrollo productivo de la ciudad.
SE ENTREGARON CERTIFICADOS
SOLDADURA
|1
|AGUIRRE SERGIO
|36.666.725
|30
|MOLINA MANUEL ALEJANDRO
|29.755.076
|2
|AGURTO DIEGO
|27.825.408
|31
|MORALES MATÍAS
|34.657.791
|3
|ALVEAL SAÚL
|21.385.477
|32
|MOYANO DARÍO
|43.217.358
|4
|ANCATEN JUAN PABLO
|45.210.991
|33
|NIEVAS GRISELDA
|20.150.404
|5
|ASCENCIO HÉCTOR
|26-094.697
|34
|NOVOA RICARDO
|35.032.398
|6
|BERRIOS JOSÉ LUIS
|14.500.999
|35
|ÑANCULEO GUSTAVO
|25.656.592
|7
|CÁCERES LUCIANO
|41.526.980
|36
|ÑANCULEO KEVIN EZEQUIEL
|25.809.760
|8
|CERDA MAYRA
|37.759.265
|37
|OLAVE CRISTOFER
|19.023.927
|9
|CHIRINO EDITH
|28.254.278
|38
|PAGANO BÁRBARA
|35.886.612
|10
|CIRAUDO GASTÓN
|47.244.353
|39
|PAPERA OSCAR
|16.164.127
|11
|COLICHEO SECUNDINO
|16.394.569
|40
|PICHEL ALEJANDRA
|23.883.948
|12
|DÍAZ ELÍAS
|45.207.327
|41
|PINCHEIRA SEBASTIÁN
|45.210.938
|13
|ENCER LÍAN
|42.809.886
|42
|QUINTERO LEANDRO
|27.154.690
|14
|ESPINOSA JOSÉ
|18.199.770
|43
|QUIROGA JOAQUÍN
|44.040.890
|15
|FIGUEROA NÉSTOR
|38.432.153
|44
|QUIROGA MARCELO
|23.364.783
|16
|FLORES JAVIER
|22.093.332
|45
|QUIROGA MARÍA BELÉN
|32.169.776
|17
|FUENTES RICARDO DANIEL
|32.247.184
|46
|RIVERO RODRIGO
|32.432.398
|18
|FUENTES DIEGO
|38.811.893
|47
|ROBINSON RODRIGO
|33.494.392
|19
|GUERRA PAMELA
|92.395.212
|48
|RODRÍGUEZ PABLO
|44.847.716
|20
|HENRIQUE LAUREANO
|47.244.356
|49
|ROMERO GONZALO
|42.264.574
|21
|JARA CINTIA
|32.120.131
|50
|SURA JUAN
|32.529.521
|22
|LUCERO OSVALDO
|16.394.596
|51
|TORRES ELIANA BEATRIZ
|24.986.725
|23
|LUENGO LUIS
|35.865.273
|52
|VALDEBENITO GUSTAVO
|36.432.276
|24
|MACHADO EDUARDO
|42.809.806
|53
|VALENZUELA IGNACIO
|43.555.295
|25
|MACHADO ISMAEL
|45.260.799
|54
|VEGA ABRIL
|45.732.108
|26
|MARTÍNEZ ELÍAS
|44.342.701
|55
|VEGA JUDITH SALOME
|33.369.796
|27
|MÉNDEZ GERSON
|44.007.444
|56
|VILLEGAS CECILIA
|28.559.286
|28
|MÉNDEZ PRISCILA
|43.555.215
|57
|ZIMMERMAN FLORENCIA
|46.796.785
|29
|MERILES VÍCTOR
|26.356.966
ELECTRICIDAD
|1
|AGUILAR MARCOS
|28.477.689
|23
|GRANARA SAMUEL
|43.458.731
|2
|ÁLVAREZ MATÍAS
|37.494.909
|24
|GRAWYLUK ALEXIS
|35.885.982
|3
|ARGUELLO ENRIQUE ALBERTO
|32.474.234
|25
|GRAWYLUK CINTIA
|32.529.528
|4
|BERRIOS SERGIO
|35.886.027
|26
|HIDALGO NERY
|32.529.419
|5
|CARRASCO CRISTIAN
|39.866.436
|27
|LUCERO MIRIAM NOEMÍ
|29.329.897
|6
|COLICHEO MATÍAS
|35.886.753
|28
|MACCARINI GABRIEL
|33.565.816
|7
|COLMAN JOSÉ
|30.854.633
|29
|MANRIQUE LORENZO
|28.519.166
|8
|CONTRERAS CAROLINA
|46.796.797
|30
|MECÍAS MELISA
|37.401.097
|9
|DE LA CANAL ALEXIS
|43.555.283
|31
|MORALES OSCAR
|29.755.019
|10
|DELGADO ADOLFO GUILLERMO
|20.310.404
|32
|MIELGO FRANCO
|46.482.808
|11
|ELGUETA SILVANA
|92.959.590
|33
|PÉREZ BRAIAN
|41.295.434
|12
|ESCALONA WILLIAM LAUTARO
|45.210.946
|34
|PINO DAMIÁN
|42.350.025
|13
|ESPEJO MAURICIO
|34.659.162
|35
|PORCEL MIGUEL ÁNGEL LUJAN
|24.644.216
|14
|FERNÁNDEZ RICARDO
|37.758.854
|36
|RAMÍREZ GARRIDO MOISÉS
|33.441.898
|15
|FERNÁNDEZ ROCIÓ
|35.886.099
|37
|RÍOS WALTER
|20.917.467
|16
|FERRADA SEBASTIÁN
|43.217.377
|38
|RIVAS ABRAHAM
|18.451.281
|17
|GALLARDO JUAN
|24.903.375
|39
|RIVAS FERNANDO
|38.432.121
|18
|GALLARDO LUIS
|42.084.278
|40
|RODRÍGUEZ AXEL
|46.474.320
|19
|GALLARDO TOMAS
|46.260.324
|41
|RODRÍGUEZ MARCOS
|28.550.997
|20
|GARAY FRANCO
|40.725.752
|42
|ROJAS DIEGO RAMÓN
|30.965.367
|21
|GÓMEZ MÁXIMO
|46.705.792
|43
|RUIZ NICOLÁS SEBASTIÁN
|33.485.544
|22
|GONZÁLEZ CARLOS
|27.190.863
|44
|YÁÑEZ MARIANO
|39.353.899