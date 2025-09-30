Escuela de Oficios entregó certificados » Catriel25Noticias.com

Este lunes en el Centro Cultural local se hizo entrega formal de los certificados a egresados de la Escuela de Oficios en las capacitaciones de Soldadura y Electricidad. Un centenar de vecinos se capacitaron durante meses para lograr su objetivo y tener una salida laboral calificada.

Participaron del acto, la Intendente Salzotto, el Consejero Escolar Marcelo Bustos, Funcionarios, Concejales y capacitadores.

La Escuela Municipal de Oficios surge como una respuesta concreta a las demandas de formación y capacitación laboral de la comunidad. En el marco de la educación no formal, impulsada por la gestión de la Intendente Daniela Salzotto, la propuesta busca garantizar a jóvenes y adultos la posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades prácticas que fortalezcan sus trayectorias personales y profesionales.

Durante su primer ciclo de funcionamiento, la institución logró un hito significativo al contar con los primeros egresados en Soldadura Básica y Montador Eléctrico, constituyéndose en un espacio real de inclusión y promoción de la empleabilidad. Estos resultados dan cuenta del compromiso asumido por el municipio en relación con la generación de oportunidades de capacitación gratuita y de calidad, que permiten mejorar las condiciones de inserción laboral.

Actualmente, la Escuela transita la segunda cohorte de los cursos iniciales y amplía su propuesta con nuevas trayectorias formativas: Gasistas y Carpintería. Esta diversificación responde a las necesidades detectadas en el ámbito local, a la vez que refuerza la idea de una institución dinámica, que crece junto con la comunidad.

Todo esto ha sido posible gracias al Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Catriel y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro, aprobado mediante la Resolución N° 2898/2025, que respalda y otorga un marco institucional a este proyecto, asegurando su continuidad y fortalecimiento en el tiempo.

La Escuela Municipal de Oficios se consolida así como un espacio estratégico de formación ciudadana y profesional, que combina la adquisición de saberes técnicos con valores de responsabilidad, compromiso y trabajo colaborativo. Su existencia ratifica el papel del Estado local como garante de políticas públicas inclusivas, capaces de generar impacto positivo en la vida de las personas y en el desarrollo productivo de la ciudad.

