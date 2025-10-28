allanamientos por tenencia de material de abuso sexual infantil » Catriel25Noticias.com

Le formularon cargos a un hombre por tenencia de material de abuso sexual infantil. Encontraron los archivos tras una alerta internacional de los Estados Unidos.

La fiscalía descentralizada de Cincos Saltos acusó a un hombre de 41 años por los delitos de tenencia de material de abuso sexual infantil de menores de 18 años y menores de 13 años, en calidad de responsable a titulo de autor de conformidad con los arts.128, 55 y 45 del Código Penal.

Según relató la fiscal del caso, el primer hecho fue el ocurrido el 21 de marzo del 2024 cuando el imputado se conectó a su red doméstica utilizando su teléfono celular, resguardó y tuvo en su poder material de contenido de imágenes de abuso sexual infantil.

El segundo hecho fue el ocurrido entre septiembre y noviembre de 2024 cuando el acusado tenía en su poder un total de 79 videos y al menos 20 fotografías almacenados en su teléfono celular.

Dicho dispositivo fue secuestrado durante el allanamiento realizado en la vivienda de calle Estrada.

Tanto el defensor oficial como la defensora de menores adhirieron a los hechos relatados y la calificación legal propuesta por la fiscalía.

La juez de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

La investigación inició tras una alerta internacional desde el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que interviene tras la denuncia de Google al detectar material en el que se visualizan menores de edad. La alerta brinda los datos de IP desde donde se subió y/o descargó el material, y da aviso a las autoridades de ese país.

Investigación en curso en Catriel

Se llevó a cabo un allanamiento por un caso de similares características en la ciudad ee Catriel, donde se secuestraron diferentes dispositivos, en su mayoría teléfonos celulares.

La investigación, al igual que la anterior, se inició por una alerta internacional de la NCMEC.