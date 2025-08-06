El PRO Río Negro acuerda con La Libertad Avanza para ir juntos en octubre » Catriel25Noticias.com

El PRO Río Negro acordó hoy con La Libertad Avanza, Republicanos Unidos y CREO para compartir una propuesta electoral de cara a octubre.

“Lo importante no son los nombres, sino los valores de defensa de la libertad que compartimos”, señaló el presidente del PRO Río Negro, Juan Martin. Fue tras un encuentro del que participaron sus pares Lorena Villaverde de La Libertad Avanza y Santiago Ibarrolaza, de CREO. En los próximos días, el acuerdo será rubricado también por Republicanos Unidos.

El titular del PRO recordó: “Nosotros siempre sostuvimos la necesidad de unir a los parecidos”. Además, planteó que “cada cual con sus matices, estamos defendiendo lo mismo”. “Lo importante es darle todo el apoyo a la gestión del presidente Milei para que pueda avanzar con las transformaciones que está llevando adelante”, añadió.

“El cambio está en marcha en la Argentina, pero si vuelve el kirchnerismo todo el esfuerzo que estamos haciendo puede echarse a perder”, indicó. También sostuvo: “Este acuerdo que firmamos hoy está en línea con lo que sucedió en los distritos más importantes del país, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires”.

En los próximos días se definirán los detalles del acuerdo, incluyendo las candidaturas. “Vamos a tener una lista lo más representativa posible, con los mejores candidatos para defender el cambio”, afirmó Juan Martin.