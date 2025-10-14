“El Zorro” Pelayo, leyenda viviente del automovilismo regional » Catriel25Noticias.com

Miguel Pelayo, más conocido como “El Zorro” Pelayo, es una verdadera leyenda del automovilismo regional. Con más de medio siglo de trayectoria, su nombre quedó grabado en la historia del Safari Regional, donde compitió en diversas categorías dejando una marca imborrable por su estilo aguerrido, su talento al volante y su inagotable pasión por los motores.

Desde muy joven mostró una habilidad natural para la mecánica y la conducción. Lo que comenzó como una afición familiar se transformó en una vocación que lo llevó a participar en distintas disciplinas del automovilismo, siempre representando con orgullo a su ciudad y a su familia.

El apodo de “Zorro” no fue casual: dentro y fuera de la pista, Miguel se destacó por su astucia, experiencia y reflejos, interpretando cada curva y cada terreno con una precisión que lo convirtió en referente de toda una generación.

A lo largo de su extensa carrera, atravesó caminos difíciles, vivió victorias memorables y también momentos desafiantes, pero nunca perdió su esencia: la de un hombre sencillo, trabajador y apasionado por los fierros.

Hoy su legado sigue vivo en sus hijos y nietos, quienes continúan el camino en el mundo de la mecánica y la competición, llevando con orgullo el apellido Pelayo, sinónimo de esfuerzo, familia y pasión por el automovilismo regional.

Fuente: Pelayo Competición (Facebook)