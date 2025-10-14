La Unión Deportiva Catriel rescató un empate sobre el final ante Argentinos del Norte » Catriel25Noticias.com

La Unión Deportiva Catriel logró un valioso empate 1-1 como visitante frente a Argentinos del Norte por la fecha 33 de la Liga Deportiva Confluencia, en un encuentro que mantuvo la emoción hasta los minutos finales. El tanto para “La Depo” fue convertido por Emmanuel Carrizo, quien apareció en el cierre del partido para sellar la igualdad.

Con este resultado, el conjunto catrielense continúa sumando en una competencia que se encuentra al rojo vivo. A falta de nueve fechas para el final, Atlético Regina y La Amistad comparten el liderazgo del torneo con 79 puntos, seguidos de cerca por Deportivo Roca, que se mantiene en el tercer puesto tras vencer 3-1 a Experimental.

En otros encuentros de la jornada, Pillmatún superó 2-0 a San Sebastián, Maracacinho venció 3-0 a Obrero Dique, mientras que San Martín derrotó 5-2 a Fernández Oro. Círculo Italiano se impuso 2-1 ante Alto Valle, Mainqué cayó 0-3 con Petroleros Pampeanos y San Carlos igualó 1-1 con Cipolletti.

Por su parte, en tercera división, Catriel cayó 3-1 frente a Argentinos del Norte, con gol de Luciano Saldoval, y en divisiones inferiores la jornada dejó resultados variados: victorias de la séptima división (2-1) y derrotas ajustadas en sexta (0-1) y quinta (0-2).