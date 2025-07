Empresas aseguran que son más de 7.000 los despidos en el petróleo » Catriel25Noticias.com

Desde la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA) expresaron su respaldo a las medidas de fuerza anunciadas por los gremios que representan a los trabajadores de la Cuenca Neuquina.

“Empresarios y sindicatos podemos tener diferencias operativas, que debatimos en ámbitos formales y con respeto institucional. Pero hay algo que nos une: el compromiso con los trabajadores” expresaron en un comunicado.

Aseguran que hoy la situación es crítica. La parálisis de obras, la caída sostenida de la actividad y los despidos, que ya superan los 7.000 puestos entre transporte, construcción, operación y servicios hidrocarburíferos, exigen respuestas urgentes, firmes y coordinadas.

“Desde nuestra óptica, el trabajador es la mejor inversión. Un colaborador motivado y comprometido impulsa resultados, mejora el ambiente laboral y fortalece a toda la organización” remarcaron.

Desde la visión sindical, el foco también está en el bienestar de cada trabajador y en el de sus compañeros. Ambas miradas convergen en un objetivo común: preservar la paz social y asegurar prosperidad para cada familia y para toda la comunidad.

“Respaldamos los reclamos sindicales, canalizados de forma orgánica y legítima, porque entendemos que el trabajo digno es el pilar de nuestras comunidades. Su pérdida compromete la estabilidad social, debilita la economía regional y pone en jaque la continuidad del desarrollo productivo” dijeron.

Desde la entidad empresarial, conducida por Raúl Pablo Martín, hicieron un llamado a las operadoras y a todos los actores del sector a asumir con responsabilidad el momento que atraviesa la zona.

“En Añelo lo sabemos bien: no hay desarrollo posible sin producción, pero tampoco sin trabajadores. Como empresarios locales, lo decimos con claridad: no habrá inversión sostenible en una región fracturada por la desocupación. No hay crecimiento sin inclusión. No hay futuro si se apaga el motor del trabajo” finalizaron.

