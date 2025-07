en causa judicial, levantaron pruebas en el pavimento de calles Birmania y Rosario » Catriel25Noticias.com

La calle Birmania es una vía fundamental para el barrio Preiss por su gran flujo de tránsito. Hasta el año 2023 fue motivo de críticas constantes por su estado. En épocas de lluvia, el agua se acumulaba por semanas y dificultaba el tránsito. También la tierra en suspensión era preocupación a los vecinos y al ser una arteria con tanto tránsito el riego poco duraba.

En el último año de gobierno de Viviana Germanier, se decidió realizar el asfaltado con boulevard y desagües pluviales a cielo abierto, lo que vendría a solucionar dos problemas que presentaba el barrio. El tránsito y el escurrimiento de agua de las calles aledañas.

Calles Birmania y Rosario sufrían inundaciones

Se llamó a licitación con un presupuesto de 198 millones de pesos. La empresa INCISA a la cual se le adjudicó la obra (única oferente), presupuestó 100 millones por encima del presupuesto oficial.

La obra de pavimentación y cordón cuneta de las calles Birmania y Rosario se inauguró el 8 de diciembre de 2023, dos días antes que Germanier dejara el gobierno.

Inauguración de la obra. 08 de Diciembre de 2023

Durante el gobierno de Germanier, fue su Síndico, El Ingeniero Nicolás Sgalla quién presentó la denuncia ante la Fiscalía por irregularidades en la contratación y pagos a la empresa encargada de la obra de asfalto de calle Birmania en barrio Preiss. Ing Nicolás Sgalla (Ex Síndico Municipal) – Denunciante

En la denuncia se especificaba que la contratación no siguió la vía administrativa correspondiente, sorteando los controles del Síndico y Tribunal de Cuentas y excediéndose en un monto de millones de pesos.

A los pocos meses de asumir la actual Intendente Daniela Salzotto, a raíz de la denuncia de Sgalla, inicia una investigación propia por supuestos “vicios ocultos” de la obra y se presenta en la Fiscalía local. Ello derivó en una causa Municipalidad de Catriel s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público, donde los principales acusados son le Ex Intendente y Funcionarios responsables de controlar y recibir la obra.

Daniela Salzotto (Intendente) – «Hubo corrupción»

Este fin de semana a solicitud de la Fiscalía, se realizaron las actuaciones de levantamiento de pruebas con orificios en cordón cuneta, misma acción y levantamiento de paños del pavimento para medir espesor y calidad del producto. Ing Héctor Gamarra (Perito de parte)

Por Fiscalía, estuvo presente la Fiscal Dra Andrea Bolognese, el abogado querellante representando al municipio Dr Darío Ottonello, el perito de parte Ing. Héctor Gamarra, la empresa encargada de realizar la inspección, representantes de la empresa Incisa, la Ex Intendente Viviana Germanier y el departamento Criminalística de la Policía de Río Negro, responsable de la custodia de las pruebas recolectadas.

A partir de ahora cuando Fiscalía lo disponga vendrá la etapa de presentación de pruebas y se fijará la fecha de juicio.

En diálogo con este medio, la Ex Intendente Germanier se mostró tranquila.

“Esta era una obra necesaria para los vecinos, el muestreo seguramente va a determinar que los trabajos se hicieron tal cual se especifica en el pliego licitatorio. Estoy muy tranquila porque todo se hizo con responsabilidad y cubriendo una necesidad vecinal. Aquí antes no se podía transitar y esta obra vino a solucionar un grave inconveniente de tránsito y de escurrimiento de agua en épocas de lluvia”.

Viviana Germanier (Ex Intendente de Catriel): «Estoy muy tranquila»

Se le preguntó a la ex Jefa Comunal porqué desde el municipio se aduce que se pagó sobreprecio por la obra.

“ Lo que podemos decir sobre eso es que estábamos en una etapa de hiperinflación y el costo de los materiales no era el mismo cuando se adjudicó la obra hasta que se finalizó. No podíamos paralizar los trabajos porque era una necesidad terminarla para beneficio no sólo de los vecinos del barrio Preiss, sino para los alumnos y docentes que concurren al CET 21”.

El abogado querellante Darío Ottonello explicó el proceso.

“Se realizó el levantamiento de pruebas en esta dos jornadas. Se trata de muestreos en pavimento y cordón cuneta, las mismas quedan numeradas y en custodia para ser evaluadas en el momento que corresponda”. Dr Darío Ottonello (Querellante)

“Las pruebas serán analizadas en laboratorio por ingenieros especializados y nosotros esperaremos el resultado”

“A simple vista y aunque no soy ingeniero lo que se puede observar es que hay algunos desniveles sobre todo en el pavimento, pero eso será evaluado por los especialistas y se tendrán en cuenta en la presentación de pruebas”, explicó el letrado.