El nuevo mapa del petróleo Rionegrino » Catriel25Noticias.com

La provincia cerró con cinco empresas las prórrogas de once áreas. Además, sigue con atención la situación de dos operadoras en dificultades financieras. Eso no le impide mirar nuevos inversores para la explotación de los no convencionales.

Una nueva forma está tomando el mapa hidrocarburífero de la provincia Río Negro, después de las renegociaciones de contratos, el impacto del Plan Andes de YPF y los nuevos jugadores que entran a escena. El distrito que gobierna Alberto Weretilneck apunta a incrementar la producción de petróleo y gas, además de ser la ruta clave para los proyectos de exportación de Vaca Muerta.

A la fecha, Provincia cerró acuerdos con cinco empresas por un total de once áreas, que a partir de ahora vencerán entre los años 2035 y 2037. Los acuerdos fueron ratificados por la Legislatura rionegrina y las expectativas crecen con identidad propia, sabiendo que el vecino Neuquén tiene el boom de los hidrocarburos no convencionales, que Río Negro también quiere explotar en la parte que le toca de la extensa roca shale.

“El objetivo del Gobierno es seguir produciendo petróleo y gas, producir todo lo que nos dé el subsuelo, siempre con una mirada de sostenibilidad ambiental y de trabajo”, le dijo a Diario RÍO NEGRO la secretaria de Hidrocarburos de Río Negro, Mariela Moya, que integra el equipo de la Secretaría de Estado de Energía, a cargo de Andrea Confini.

«La relación con las empresas es fluida y la Secretaría está siempre dispuesta a acomodar los planes de inversión o los compromisos de acuerdo a los resultados geológicos de las áreas», aclaró Moya. «En la medida que vas interviniendo el subsuelo, tenés respuesta y quizás tengas que adecuar el plan. Las situaciones son diferentes», añadió. Es que cada yacimiento cuenta su propia historia.

Río Negro aporta el 2,8% del petróleo y el 1,9% del gas que produce Argentina. Es una provincia que tiene activos con potencial que el Gobierno de Alberto Weretilneck ha respaldado su impulso. «La parte más importante se negoció y se cerró. Ahora vamos por concesiones caídas o algunas que vamos a rescindir», dijo el mandatario en las últimas Jornadas de EnergíaOn del Diario RÍO NEGRO. A su vez, el Plan Andes de YPF generó la incorporación de nuevos actores.

Uno de los últimos acuerdos fue con Tecpetrol, del Grupo Techint, que logró la prórroga de Agua Salada, una concesión en la que será operador hasta 2035. YPF es socio no operador.

Petróleos Sudamericanos tiene seis concesiones prorrogadas, siendo cuatro de ellas de YPF que fueron traspasadas y dos en UTE con la empresa JCR. Las primeras son Barrancas de los Loros, Bajo del Piche, El Santiagueño y El Medanito; las dos nuevas con JCR son Centro Este y Loma Montosa Oeste.

Uno de los bloques que YPF decidió desprenderse a través del Plan Andes fue Estación Fernández Oro (EFO), el mayor yacimiento de gas de Río Negro y que fue pionero en la explotación no convencional, aunque no era en una roca shale o de esquisto sino una tight o arenas compactas. El nuevo concesionario es Quintana Energy.

Además, Río Negro prorrogó las áreas 25 de Mayo-Medanito, Entre Lomas y Jagüel de los Machos. Si bien el concesionario es Vista, la compañía se las vendió Petrolera Aconcagua, empresa que está a cargo del plan de actividades e inversiones, y todos los compromisos asociados. Con el vencimiento original del contrato, en 2027, quedarán legalmente al 100% en manos de Aconcagua.

La administración de los yacimientos que tiene Río Negro cuenta con dos casos especiales: President Petroleum y Petrolera Aconcagua. «Ellas presentaron la información para acceder a la prórroga y nosotros estamos analizando el cumplimiento de los planes de inversión. No está cerrado el diálogo, pero sí vamos determinando que no hay mucha perspectiva a futuro», definió Moya en el contacto con este medio.

Petrolera Aconcagua es operadora de los tres bloques antes mencionados y también cuenta con áreas de exploración como Catriel Oeste , Catriel Viejo, Loma Guadalosa y Tres Nidos. En tanto, President tiene Puesto Flores-Estancia Vieja, Puesto Prado, Las Bases. ¿Qué pasa con estas compañías? Ambas están con problemas financieros y tratando de encauzar sus deudas.

El resto de los jugadores petroleros son Madalena Energy que tiene las concesiones de exploración de Rinconada, Puesto Morales y Puesto Morales Este; Energycon administra Vaca Mahuida; Crown Point tiene Laguna de Piedra; y Petrolera del Comahue gestiona, en sociedad con la estatal-provincial Edhipsa, los bloques Flor de Roca, Puesto Survelín, Blanco de los Olivos, General Roca y Don José.

El lado rionegrino de Vaca Muerta

Vaca Muerta también está en los planes rionegrinos. Las expectativas en las licencias exploratorias de Confluencia Norte y Sur son muy altas. Allí está a cargo Phoenix Global Resources (PGR), operadora que en Neuquén tiene Mata Mora Norte y Sur y quiere repetir el éxito en su producción de shale oil en Río Negro. Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, en la parte norte la empresa completó su primer pad de tres pozos, todos conectados; y ahora trabajan en el pad del sur que tendrá cuatro pozos.

Capex tiene en su poder un permiso de exploración en Cinco Saltos Norte, un área donde se realizarán estudios en busca del no convencionales. El plan de la empresa incluye un pozo horizontal con destino Vaca Muerta.

(Río Negro)