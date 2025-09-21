Escuela de Oficios abrió nuevos cupos » Catriel25Noticias.com

La Escuela Municipal de Oficios abrió las inscripciones para interesados en capacitarse. El espacio funciona en el edificio del ex Bachiller, el CET n° N°37.

El Coordinador, Profesor Diego Pereyra, el Secretario de Planificación Milton Molina y la Intendente Salzotto expusieron los beneficios de este programa en radio “Alas”

“Ya egresaron 100 Catrielenses que hoy están capacitados y certificados en su oficio”.

“Ellos se capacitaron en Soldadura Básica y Montador Eléctrico. Algunos ya formaron pequeñas PyMEs que hoy prestan servicios en la ciudad”, destacaron

Nuevas propuestas y cupos disponible

En esta nueva etapa, además de repetir los cursos de soldadura y electricidad, se suman dos oficios muy demandados, Carpintería y Gasista

Las inscripciones se realizan hasta el 26 de septiembre en el Punto Digital (Av. San Martín 201) de 7:00 a 12:30. También se pueden consultar requisitos y horarios al 299-4105814.

Los talleres son gratuitos, tienen una duración de tres a cuatro meses y se dictan en horarios vespertinos (de 18 a 20 o de 19 a 21, según la especialidad), lo que permite compatibilizarlos con la jornada laboral. El único requisito para inscribirse es ser mayor de 18 años

Certificación y salida laboral

Las capacitaciones cuentan con aval del Ministerio de Educación de Río Negro, lo que garantiza un certificado oficial al finalizar. En el caso de Gas, la matrícula deberá tramitarse posteriormente ante CAMUSI, pero los egresados llegarán con las herramientas básicas para rendir.

“Lo que buscamos es formar mano de obra calificada, tanto para ingresar a empresas como para emprender de manera particular. Estos oficios permiten a muchos vecinos mejorar su economía familiar y tener una salida laboral concreta”, destacó Milton Molina.

SALZOTTO

“Hay una gran necesidad de capacitarse y aprender y muy bueno que podamos darles la oportunidad. Este programa está funcionando mejor de lo previsto y como hay tanta demanda seguiremos sumando oportunidades”, dijo la Intendente