triple choque cerca de Catriel. Heridos leves » Catriel25Noticias.com

triple choque cerca de Catriel. Heridos leves

Ocurrió este martes cerca de las 13:30 hs entre una camión de Prosegur, una Pickup Toyota y una Volswagen Surán.  El conductor de Prosegur quedó atrapado en su vehículo y rescatado por Bomberos de Catriel. Sólo hubo heridos leves. Fotos (Víctor Suárez)

triple choque5 e1764091323832

Trascendió que el camión de Prosegur se descontroló debido a la ondulación de la ruta en ese sector (Km 131) entre la torre de acceso a Catriel y el Cámping de Petroleros Privados. La camioneta Toyota intenta evitar el choque con el camión y termina impactando a la Surán conducida por un hombre de 25 de Mayo.

triple choque 3 e1764091353320

