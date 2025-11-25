triple choque cerca de Catriel. Heridos leves » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este martes cerca de las 13:30 hs entre una camión de Prosegur, una Pickup Toyota y una Volswagen Surán. El conductor de Prosegur quedó atrapado en su vehículo y rescatado por Bomberos de Catriel. Sólo hubo heridos leves. Fotos (Víctor Suárez)

Trascendió que el camión de Prosegur se descontroló debido a la ondulación de la ruta en ese sector (Km 131) entre la torre de acceso a Catriel y el Cámping de Petroleros Privados. La camioneta Toyota intenta evitar el choque con el camión y termina impactando a la Surán conducida por un hombre de 25 de Mayo.

EN DESARROLLO………………