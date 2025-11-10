Cuenta regresiva para la «Fiesta del Petróleo y la Energía» » Catriel25Noticias.com

Comenzó este lunes en el acceso sur a la ciudad, el armado del escenario en el predio destinado a los festejos por el 66° aniversario del Descubrimiento del Petróleo en Río Negro. El clima acompañará con jornadas calurosas y noches agradables.

Catriel, Capital Provincial del Petróleo y la Energía, tiene un nutrido programa de actividades para homenajear a los laboriosos petroleros y a sus familias, recordando la fecha (19 de Noviembre de 1.959) cuando desde las entrañas de la tierra en la zona de Catriel Oeste comenzó a brotar el preciado “Oro Negro”, que cambiaría para siempre el paisaje del norte de la Patagonia. Lo que hasta entonces era una pequeña colonia de productores rurales, se transformó en una pujante región petrolera. con un crecimiento demográfico que en poco tiempo comenzó a recibir una multiplicidad de familias provenientes de distintos puntos del País.

LOS FESTEJOS

Anticipándose a la fecha, está todo organizado para que este fin de semana sean dos días y noches con mucha música de artistas locales, regionales y nacionales, gastronomía con comidas típicas, juegos y recreación para niños/as, stands interactivos, emprendedores y mucho más.

Habrá estacionamiento cuidado, sector preferencial cerca del escenario y el gran sorteo del bono de la fiesta con premios por demás atractivos. Un terreno con todos los servicios y dinero en efectivo, un viaje a Cataratas del Iguazú y 10 premios más.

Habrá exposición del “Paseo productivo” (Diversificación agropecuaria, Fundación Polo Tecnológico Granja Porcina, Producción Colonia Ovejero, Vivero Municipal).

Producción petrolera con exposición de equipo AyB, empresas de servicios y transportes.

Sector Institucional de áreas del municipio, Turismo, Ambiente, Educación con al participación de colegios técnicos.

En fin, habrá múltiples actividades, mucha sorpresas y también la posibilidad de ganar un viaje a Río de Janeiro (Brasil) a través de al entrega de un número que entregará el municipio a los visitantes.

