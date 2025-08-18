Liga Confluencia-La Depo se impuso a Regina en un partido caliente y con polémicas » Catriel25Noticias.com

Catriel-En un partido cargado de emociones, polémicas y con final vibrante, La Depo de Catriel volvió a derrotar a Atlético Regina por el mismo marcador que en la primera ronda (2-1), con dos goles de su capitán Enzo Petreto, siendo nuevamente el gran protagonista de la jornada. El encuentro, disputado en la cancha de Catriel, estuvo marcado por cinco expulsiones, un penal atajado, y decisiones arbitrales muy cuestionadas por parte del juez Martín Romera, de floja labor.

Por Victor Suárez/ Mario Muñoz

Inicio caliente y con goles

El partido arrancó con intensidad desde el primer minuto. A los 4 minutos, Gutiérrez en la visita vio la tarjeta roja directa, y en esa misma jugada el árbitro sancionó penal para Catriel, que Francelli logró atajar. Sin embargo, apenas dos minutos después, Enzo Petreto se encargó de abrir el marcador con un remate certero, reflejando el dominio inicial del equipo dirigido por la dupla técnica Paparone/Goinex, aunque la ventaja mínima no reflejaba del todo lo que se veía en el campo.

Empate parcial, expulsiones y reacción local

En el complemento, Regina ajustó líneas e igualó rápidamente el marcador con un gol de Rivas, tras una buena jugada colectiva. Pero la tranquilidad duró poco: en un tumulto entre varios jugadores, el árbitro expulsó a Mora en la visita, y a Rojel y Flores en Catriel, dejando a ambos equipos con diez y nueve jugadores respectivamente.

A pesar de la inferioridad numérica, La Depo no renunció al ataque, y tras una gran combinación entre Rivero y Cortez, volvió a aparecer Petretto, quien no perdonó y anotó el 2 a 1 definitivo.

Polémicas arbitrales y cierre a pura tensión

El partido no dejó de ofrecer polémicas. Primero, un penal clarísimo a Rivero no fue sancionado por Romera, generando la indignación del público local. Minutos más tarde, Petreto desbordó, eludió rivales y definió con clase, pero su tercer gol fue anulado por una falta inexistente, en una de las jugadas más discutidas del encuentro.

Catriel defendió con uñas y dientes la ventaja en los ocho minutos de adición, soportando los últimos embates de Regina, que se quedó sin respuestas. Cerca del final, Acuña también fue expulsado en la visita, completando una tarde de sábado caliente y desprolija en lo disciplinario en instalaciones del canario Catrielense.

En tercera división, sin goles

En el encuentro preliminar de tercera división, Catriel y Atlético Regina igualaron 0 a 0, en un partido más parejo y con menos sobresaltos.