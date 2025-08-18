sigue en estado crítico la policía de 25 de Mayo » Catriel25Noticias.com

El conmociónate caso de la mujer policía que este domingo ingresó con un disparo de arma de fuego al hospital Jorge Ahuad de ésta localidad, y hoy pelea por su vida y la del bebé que lleva en su vientre, en la Clínica Juan Perón de Catriel, comienza a arrojar precisiones.

Desde la Unidad Regional IV, indicaron que se trataría de una autoagresión. No obstante su pareja permanece demorado, mientras se realizan tareas investigativas en la vivienda y a los elementos secuestrados, entre ellos un arma de fuego.

Sería autoagresión.

El Comisario Rundau de la departamental de 25 de Mayo señaló que “la agente se habría efectuado un disparo en el sector del tórax. Nos dieron aviso del hecho las 19,30 e inmediatamente concurrimos. También llegó personal del hospital local quienes la asistieron en un primer momento, luego fue trasladada a la Clínica Perón de Colonia Catriel donde actualmente se encuentra internada, aunque no se descarta su derivación a otro centro de mayor complejidad, al mediodía nos dan un nuevo parte médico”, dijo

El comisario agregó que “en la causa interviene la Fiscalía de 25 de Mayo –la fiscal Eugenia Bolzan- desde donde se ordenaron pericias que fueron realizadas por personal de la Agencia de Investigaciones Científicas de la Unidad Regional II con asiento en General Acha, y otras diligencias”.

El jefe policial reveló que en el lugar “se secuestró el arma de fuego utilizado, que es la pistola reglamentaria en posesión de la agente, y también dos teléfonos celulares y un escrito que realizó la empleada policial”.

Otra confirmación realizada por el comisario Rundau es que “el disparo ingresó por el sector pectoral y habría afectado un pulmón”.

Un demorado.

Otra de las precisiones aportadas por Rundau es que en el marco de la investigación hay un hombre demorado que sería la pareja de la agente herida. “Está detenido por el momento porque se están realizando unas pericias y diligencias que solicitó la fiscal -doctora Eugenia Bolzan- sobre los elementos secuestrados como dos celulares, el arma, un dermotest y otras”, señaló.

“Por el momento, la causa está caratulada ‘investigación preliminar’ pero la carátula final dependerá de los resultados de la investigación que nos permita determinar los causales del caso”, añadió.

“Hoy, por lo que observamos y las declaraciones de testigos, podríamos hablar de autoagresión” Y reveló que “la agente no había comunicado estar bajo ningún tipo de asistencia Psicológica, si así hubiera sido habría estado bajo la observación del cuerpo médico de la Policía”.

PARTE MEDICO – Lunes 13:00 hs

Según comunicó el hermano de la mujer policía internada, los médicos han expresado que a pesar de sus esfuerzos, las hemorragias internas complican significativamente su situación, manteniéndola en estado crítico y reservado tanto a la madre como al bebé de tres meses que está gestando. Familiares piden cadena de oración por GRETA MENDOZA y su BB.