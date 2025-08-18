Catriel presente en el Encuentro de Blind Tennis en Cipolletti » Catriel25Noticias.com

Los días 8, 9 y 10 de agosto, el Estadio Municipal de Cipolletti fue sede de un importante Encuentro de Blind Tennis – Clasificación B1, que reunió a 23 jugadores provenientes de distintas localidades de Río Negro y otras provincias.

Participaron representantes de Bariloche, Viedma, Luis Beltrán, Cipolletti, Catriel, y también visitantes de Neuquén, Buenos Aires y Puerto Madryn.

En representación de nuestra ciudad, Miguel Vara tuvo una destacada participación, sumando valiosas experiencias en el juego, compitiendo e interactuando con otros jugadores, enfrentando desafíos y fijando nuevas metas en esta disciplina adaptada.

El evento no solo buscó promover la práctica del Blind Tennis, sino también fomentar la inclusión y generar conciencia sobre la importancia del deporte como herramienta para la integración de todas las personas, sin importar sus capacidades.

Desde el Municipio de Catriel se destacó el apoyo a este tipo de iniciativas, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el deporte y brindando oportunidades que fortalezcan la participación y el desarrollo de los atletas en todas las disciplinas.