Liga Confluencia-Un niño murió tras la caída de un arco » Catriel25Noticias.com

Un trágico accidente ocurrido durante la tarde de este domingo en la ciudad de Cipolletti dejó como saldo la muerte de un nene de 11 años, jugador de las divisiones infantiles del club Pillmatún, mientras se encontraba en el predio deportivo de la Isla Jordán, donde la institución oficia de local.
El hecho sucedió alrededor de las 14.30, en una de las canchas auxiliares del club Municipal, durante la jornada de competencia de la Liga Deportiva Confluencia, que había convocado a diversas categorías para enfrentar a Experimental de Cinco Saltos.
De acuerdo con las primeras versiones, el menor se encontraba realizando movimientos previos al encuentro de la categoría Pre-Décima, cuando se colgó del travesaño de un arco. El marco metálico, aparentemente sin anclaje, se desplomó y lo golpeó en la cabeza.
El impacto fue contundente. Enfermeros de los clubes que estaban en el lugar intentaron reanimarlo mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, pero sus esfuerzos no dieron resultado. El chico fue trasladado al hospital Pedro Moguillansky, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.
Frente a la noticia, familiares, allegados y miembros de la institución deportiva se acercaron al centro de salud con gestos de conmoción. La presidenta del club Pillmatún y titular del Concejo Deliberante de Cipolletti, Karina Álvarez, se presentó en el hospital y, visiblemente afectada, confirmó el deceso del niño. “Falleció”, alcanzó a decir, según reportó el medio local LMCipolletti.
La tragedia provocó una profunda conmoción en el ambiente deportivo y enlutó a toda la comunidad regional. Como muestra de respeto y duelo, la Liga Deportiva Confluencia suspendió todas las fechas programadas, sumándose al dolor de familiares, amigos y allegados del pequeño.
La Fiscalía provincial inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y solicitó la autopsia correspondiente. Según informó el Ministerio Público Fiscal, también se programó una reunión con los padres del niño y con las autoridades del club y de la liga para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.