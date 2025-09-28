Liga Confluencia-Un niño murió tras la caída de un arco » Catriel25Noticias.com

Un trágico accidente ocurrido durante la tarde de este domingo en la ciudad de Cipolletti dejó como saldo la muerte de un nene de 11 años, jugador de las divisiones infantiles del club Pillmatún, mientras se encontraba en el predio deportivo de la Isla Jordán, donde la institución oficia de local.

El hecho sucedió alrededor de las 14.30, en una de las canchas auxiliares del club Municipal, durante la jornada de competencia de la Liga Deportiva Confluencia, que había convocado a diversas categorías para enfrentar a Experimental de Cinco Saltos.