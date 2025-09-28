Quién se tomó todo el vino?. El Cura de Rancul » Catriel25Noticias.com

El hecho sucedió en el acceso norte a la capital pampeana (Santa Rosa), donde el religioso fue detectado por la policía conduciendo con alcohol en sangre.

El caso, que ocurrió el pasado miércoles, pero que trascendió este sábado, llamó la atención de las autoridades debido a la identidad del infractor.

El hecho se registró durante un operativo de tránsito sobre la ruta nacional 35, donde los agentes detuvieron el vehículo del sacerdote para realizar un control de rutina.

La prueba de alcoholemia, obligatoria en la provincia, arrojó un resultado de 0,91 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que constituye una infracción a la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Si bien las autoridades no retuvieron el vehículo, este fue entregado a una persona del Obispado que se presentó en el lugar.

El conductor designado cumplió con todos los requisitos legales y se le realizó un test de alcoholemia que dio negativo, lo que le permitió llevarse el auto sin inconvenientes.

A pesar de la infracción, la situación no pasó a mayores y la sanción legal será la que se aplica en este tipo de casos. Se supo, además, que el sacerdote es de nacionalidad polaca.

Foto ilustrativa