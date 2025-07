los petroleros seguimos de pie y organizados” » Catriel25Noticias.com

En el marco del proceso electoral del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, compartimos una entrevista realizada a Marcelo Rucci, secretario general de la organización gremial, en la que aborda el sentido político e institucional de los comicios convocados para el próximo 22 de julio.

En sus declaraciones, Rucci remarca la importancia de una participación masiva, incluso en un escenario de lista única, y reafirma el compromiso de la conducción con los trabajadores y con las tres provincias donde se desarrolla la actividad petrolera.

Periodista: ¿Cómo se prepara el sindicato que Usted conduce para el proceso electoral del próximo 22 de julio?

Marcelo Rucci: Nos preparamos con la misma responsabilidad y seriedad con la que defendemos cada derecho de nuestros compañeros. Este no es un trámite más, es un acto de compromiso con la historia de nuestro sindicato. Aunque haya una sola lista, lo que está en juego es mucho más que eso: es la legitimidad que nos da el respaldo de los afiliados. Porque cuando el voto es masivo, la conducción se fortalece para pelear, para negociar, para avanzar. Y eso se logra con participación.

P: ¿Qué le diría a los afiliados que piensan que, al haber una sola lista, no tiene sentido ir a votar?

MR: Les digo que no votar es dejar la silla vacía cuando más necesitamos estar todos juntos. No se vota solo para elegir, se vota para respaldar un modelo de sindicato que no se arrodilla, que pelea con dignidad y que no se olvida de dónde viene. Cada voto es una mano en el hombro de los que estamos dando la cara todos los días, pero sobre todo, es una manera de decir: acá estoy, sigo siendo parte. Esta conducción se debe a su gente, y esa fuerza se construye con presencia.

P:¿Qué mensaje quiere dejarle a los trabajadores de cara al 22 de julio?

MR: Que ese día no es de la conducción: es de los trabajadores. Que vayan a votar, que lo hagan con orgullo, con memoria y con convicción. Porque este sindicato lo hicimos entre todos, con esfuerzo, con lucha, y también con dolor. Pero nunca con indiferencia. El 22 de julio tiene que ser una jornada de unidad, de reafirmar el rumbo y de mirar a los ojos a los que nos quieren dividir y decirles: acá estamos, más firmes que nunca.

P:¿Qué viene después del 22 de julio? ¿Cuál es la agenda concreta para lo que sigue?

MR: Lo que viene es más pelea por lo que nos corresponde. Acá no hay descanso. Tenemos que seguir defendiendo el convenio, seguir garantizando condiciones de trabajo dignas, seguir empujando el salario para arriba, y sobre todo, seguir cuidando a nuestros compañeros en un contexto nacional que no nos da respiro. Y lo digo con total claridad: ningún petrolero va a quedar solo. Nuestro compromiso es con cada compañero y con las provincias que nos dieron identidad y trabajo —Río Negro, Neuquén y La Pampa—. Vamos a defenderlos donde sea y como sea.

La agenda está clara: trabajo, salud, seguridad y dignidad. Y por eso el 22 de julio no será un trámite, sino un grito colectivo que dirá: los petroleros seguimos de pie y organizados.