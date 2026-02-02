Manu Pereyra se baja de los Selectivos y prioriza la Selección Argentina para el Mundial de Equipos 2026 » Catriel25Noticias.com

Catriel, Río Negro. La multimedallista catrielense Manuela Pereyra decidió, junto a su equipo de trabajo y la Asociación Rionegrina de Jugadores de Tenis de Mesa, no participar de los Selectivos de Mayores que se disputarán los días 13 y 14 de febrero en Rosario. La determinación apunta a priorizar su integración a la Selección Argentina que competirá en el Mundial de Equipos 2026, a realizarse en Londres.

La decisión y los motivos

La baja se fundamenta en la falta de financiamiento y apoyo económico por parte de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, la Secretaría de Deportes de la Nación y el ENARD. En caso de clasificar, los deportistas deberían afrontar viajes, estadías e inscripciones, con costos que superan los $11.000.000, una cifra difícil de cubrir en el contexto actual.

Desde el entorno de la atleta señalaron que, si bien hubo acompañamiento en otras etapas, la coyuntura local y provincial exige atender prioridades urgentes, por lo que no consideran oportuno gestionar montos de esa magnitud para esta instancia.

Un 2025 impecable

El anuncio llega tras un excelente 2025 para Pereyra: 100% de podios en torneos nacionales y un dato que habla por sí solo: representa a la Selección Argentina de manera ininterrumpida desde hace 11 años, consolidándose como una de las referentes del tenis de mesa femenino nacional.

La palabra del coach

El entrenador y padre de la jugadora, el profesor Cristian Pereyra, explicó que la decisión fue consensuada:

“No nos costó tomarla. Lo charlamos con Manu y con la Asociación y coincidimos en que hoy hay otras prioridades más urgentes en nuestra provincia, como los incendios forestales. No vemos conveniente solicitar semejantes sumas de dinero para representar al país”.

También destacó el respaldo histórico del Alberto Weretilneck y de la Dirección de Deportes provincial, que acompañaron y financiaron viajes internacionales en distintas etapas, reconociendo al mismo tiempo la compleja situación económica actual.

Un desafío que se repite

Desde el equipo remarcaron que muchos deportistas de alto rendimiento atraviesan este mismo desafío: la búsqueda permanente de recursos. “Desgasta”, reconocieron, subrayando que llevan más de una década sosteniendo el proyecto deportivo y trayendo medallas para el país, aunque hoy el escenario se presenta cada vez más difícil.

Con la mirada puesta en Londres 2026, el mensaje final fue de esperanza: ojalá el contexto mejore para que los y las deportistas puedan competir con el respaldo que su esfuerzo merece.