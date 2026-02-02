evadía semáforos conduciendo una moto con pedido de secuestro » Catriel25Noticias.com

En la madrugada de este viernes, personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (B.M.A.) de Catriel interceptó a un joven que circulaba en una motocicleta luego de haber pasado dos semáforos en rojo en la intersección de la Avenida San Martín e Ingeniero Garro. Además, el conductor no llevaba casco reglamentario y el rodado no contaba con patente visible.

El joven, de 20 años, fue retenido sobre la calle Alaska, donde los efectivos policiales consultaron los números de motor y chasis de la motocicleta, constatando que pesaba sobre el rodado un pedido de secuestro vigente, solicitado por la Comisaría 32° de Cipolletti.

Por disposición de la Fiscalía de turno, el conductor fue notificado en una causa judicial por el delito de encubrimiento, mientras que la motocicleta quedó secuestrada.