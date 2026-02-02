Monsalve pidió a Ziliotto adherir al DNU que baja impuestos al petróleo convencional » Catriel25Noticias.com

El intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, solicitó al gobernador Sergio Ziliotto que La Pampa adhiera al DNU nacional que reduce impuestos al petróleo convencional, una medida clave para sostener la producción, el empleo y la inversión en zonas petroleras.

El decreto apunta a aliviar la carga fiscal de yacimientos en declive, como Medanito, donde la caída de actividad ya impacta en puestos de trabajo, servicios locales y la economía regional.

La adhesión provincial permitiría frenar el deterioro, atraer nuevas inversiones y mantener activa una actividad estratégica para la ciudad.

Monsalve destacó que es una decisión necesaria y concreta para defender el empleo local, la producción y los ingresos que sostienen a la comunidad de 25 de Mayo.