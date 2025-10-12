Nehuén Cofré. Cineasta, Músico y más… » Catriel25Noticias.com

«A veces hay que irse para encontrarse» dice una conocida frase. Hay personas que triunfan en su ciudad y a veces (cuando no hay oportunidades), buscar y perseguir sueños y objetivos hasta alcanzarlos….de eso se trata la vida!!.

Andrés Nehuén Cofré (NeWeN) es un artista en proceso nacido en Catriel (Río Negro). Sus primeros pasos en la música fueron en el «Instituto Scaramuzza» de Catriel donde estudió guitarra y violín. Siguió perfeccionando con este instrumento en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el profesor Julio Zoppi, violinista de la orquesta del Teatro Colón.

En la etapa del secundario y la universidad realizó de forma autodidacta composiciones con música y letra, las cuales fueron registradas, y actualmente, están en producción para ser publicadas.

En el año 2021 se recibió de Director Cinematográfico en la Universidad del Cine de San Telmo (FUC – CABA), y el pasado 2024, dio comienzo a su carrera musical con «TU PRESENCIA», su primer sencillo con la productora “QUASAR MOV” en Buenos Aires, del este trabajo, dirigió y editó el videoclip.

Este año continúa su proyecto musical con «UNA MANERA DISTINTA DE AMAR» y «RAYO DE LUZ» de los cuales realizó la producción musical, la dirección y edición audiovisual.

Actualmente Nehuén finalizó el rodaje de un nuevo sencillo con la participación de artistas plásticos de la localidad de Catriel exhibiendo sus obras. El mismo se encontrará disponible próximamente en todas las plataformas de música.

Nehuén Cofré, un Catrielense destacado….