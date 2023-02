«no les tengo miedo. Vamos a ser gobierno» » Catriel25Noticias.com

Con una fuerte crítica al gobierno local y provincial, la actual Legisladora Provincial lanzó su agrupación política local (Partido Frente de Acción Vecinal Catriel) con miras a las elecciones del 16 de abril.

“Ya vislumbrábamos hace tiempo que el Peronismo estaba muy desunido en la provincia por eso decidimos trabajar en una fuerza local para luchar por nuestra ciudad que tanto nos necesita”, empezó diciendo Daniela Salzotto

“Por reclamar lo que le pertenece a Catriel casi nos dejan afuera de todo, pero aquí estoy, y es por ustedes, por los vecinos, por los barrios, por los que no tienen servicios, por los que viven luchando con la falta de agua, con las cloacas, con la tierra en las calles, con los charcos cuando llueve, por la salud, por la seguridad, la educación. Por nuestros derechos”.

Salzotto ingresó al local partidario flanqueada por Beto Ariaudo que será su compañero de fórmula y un grupo de nuevas figuras en la política.

Si bien la candidata Intendente es de extracción Justicialista, este viernes en radio “Alas” dijo que esta nueva agrupación se nutrirá de vecinos y vecinas de cualquier signo político con ganas de trabajar por y para Catriel.

“Vamos a ser gobierno, que el oficialismo diga lo que quiera, yo no les tengo miedo. Con ustedes hemos construido este espacio. Estamos aquí para llegar al municipio y generar trabajo”.

“Basta de gente de afuera que llega y al otro día entra consigue empleo”.

“Tenemos que trabajar mucho por la salud. Yo conozco el tema y no me van a callar. Siguen negociando la salud de los catrielenses. Los pacientes deambulan por el hospital hasta que se mueren. No tienen vergüenza”, dijo Salzotto

“Tenemos que trabajar fuerte con el acceso a la tierra. No puede ser que nativos de Catriel no tengan su terreno”.

“De qué ciudad inclusiva me hablan?, los vecinos discapacitados esperan meses por una audiencia en el municipio. Las veredas son un desastre, puede alguien en silla de ruedas circular por ahí?.”

“Seguro que ahora van a repartir de todo, un mes antes de las elecciones. Hagamos valer nuestros derechos”. Expresó la candidata a Intendente ante unas 200 personas.