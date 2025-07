«No sé cómo seguir….» » Catriel25Noticias.com

La conocida árbitro de fútbol en Catriel y 25 de Mayo, Johana Fernández mamá de Maikol y la pequeña Luz, habló del trágico accidente ocurrido en ruta 151, que se cobró la vida de 4 integrantes de su familia y adelantó que irá al reclamo de este martes en Catriel, donde se exigirá la reparación de la ruta nacional.

Johana expresó «Ni sé como tengo un poquito de fuerzas para escribir pero es tanta la gente q nos escribe y no podemos contestar, estoy agradecida con toda la gente q nos acompaña y nos apoya”.

“Nunca imagine perder casi toda mi vida en segundos ,mi mamita mi pilar mi amiga la mujer de mi vida, mi princesa de mis sueños, la luz de mis ojos, la nena más hermosa q han visto mis ojos, bailarina, líder, inteligente, la q nos sorprendía día a día. Mi potón, el de buen corazón compañero buen hijo trabajador solidarios disciplinado, mi hermanita hermosa, la q era la primera persona q le escriba cuando algo me pasaba, la tía Abi, la gordita como le decíamos, a la q le hacia todas las mañas a la princesa , no sé cómo voy hacer, cómo seguir, no encuentro camino. Quiero agradecer a todas las personas q nos acompañan y acompañaron, solo denme fuerzas por mis 3 pequeños q me quedan no sé cómo voy a ayudar a calmar su dolor, nuestros ángeles nos van a guiar seguramente, mañana vamos a estar en esa convocatoria pidiendo justicia señores políticos, q esto no le pase a más nadie”.

“Con los pedacitos de mi corazón agradecemos y pedimos q nos acompañen !!!!!».