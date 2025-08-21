policía herido en accidente de tránsito » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este jueves a las 13:00 hs en la rotonda de Avda San Martín y Mosconi.

Un auto Renault Logan (NFY 831) circulaba por San Martín hacia Roque Sáenz Peña embistió a un motociclista que se movilizaba por Mosconi hacia Irigoyen. Según se desprende de lo sucedido, la conductora no habría respetado la prioridad de paso del rodado menor.

El conductor de la moto, un oficial de la policía local fue trasladado al hospital Dra Cecilia Grierson con traumatismos leves.

Se harán las pericias correspondientes.