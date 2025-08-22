Gabriel Batistuta brindó una charla motivacional » Catriel25Noticias.com

Transporte Peduzzi y Brava Ingeniería realizaron un evento que combinó motivación, identidad y visión de futuro. Bajo el título “El poder de la disciplina”, la jornada se llevó a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén Capital (MNBA) y tuvo como protagonista a Gabriel Batistuta, símbolo de esfuerzo, constancia y liderazgo.

Juan Cruz López, referente de ambas compañías, (quien actuó como moderador), subrayó la importancia de la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo como pilares del crecimiento organizacional. Su mensaje marcó el tono de una jornada que no solo buscó inspirar, sino también reafirmar el rumbo estratégico de la empresa.

Porqué Batistuta?

La trayectoria y liderazgo del ex goleadpr de la selección nacional lo convierten en un referente que encarna los mismos principios que la empresa busca consolidar en su identidad de marca. La cultura del esfuerzo, la superación de adversidades y el liderazgo positivo son valores que fortalecen la motivación interna, refuerzan el orgullo de pertenencia y, al mismo tiempo, proyectan una imagen moderna, activa y comprometida hacia la comunidad y el sector energético.

El encuentro se dio en un momento de expansión para la compañía, que en los últimos años reafirmó su apuesta por la innovación y la eficiencia en toda la cadena de valor. Entre sus prioridades se destacan la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de proyectos estratégicos, la formación y fortalecimiento de sus equipos y la consolidación de una gestión con altos estándares de gobernanza.

Transporte Peduzzi y Brava Ingeniería se consolidan como un proveedor integral de servicios para la industria oil & gas, con soluciones que abarcan control de sólidos, operación y mantenimiento, montaje, hot oil y transporte especializado. “Creemos que la verdadera eficiencia se logra integrando servicios de forma inteligente. Esa es la apuesta que guía nuestro crecimiento”, afirmó Juan Cruz López.

Con “El poder de la disciplina”, Peduzzi y Brava Ingeniería no solo ofrecieron un encuentro motivador junto a Batistuta, sino que también reafirmaron su compromiso con la innovación, la seguridad y el bienestar de su gente, consolidando su posicionamiento como un empleador atractivo y una compañía de referencia en la industria energética.

A través de la figura de Batistuta y de una propuesta que combinó emociones y estrategia, reforzaron su compromiso con una identidad corporativa moderna, dinámica y centrada en el valor del capital humano.

Así, las compañías no solo miran hacia el futuro con ambición, sino que lo hacen con los pies bien plantados sobre valores sólidos, compartidos y sostenibles.

Un ser humano capaz de inspirar

Gabriel Batistuta, más allá de su impresionante carrera como uno de los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina, es reconocido por su integridad, humildad y compromiso dentro y fuera de la cancha. Su paso por los clubes más grandes de Argentina (Ríver – Boca) y Fiorentina y Roma en Italia dejó una huella imborrable no solo por sus goles, sino por su profesionalismo, liderazgo y capacidad de reinventarse ante las adversidades.

Alejado del fútbol profesional, Batistuta mantiene una imagen coherente con los valores que siempre lo distinguieron: esfuerzo, responsabilidad y trabajo en equipo. Estos principios, que lo convirtieron en un ídolo deportivo, hoy lo posicionan también como un referente humano, capaz de inspirar a nuevas generaciones desde la experiencia y la coherencia personal.

Durante una charla distendida, «El Bati”, recordó sus comienzos en el el fútbol, recordando su alejamiento del campo en Reconquista donde vivía con su familia, sus primeros pasos en Newell’s Old Boys, el recuerdo de Grfiffa (su descubridor) y la disciplina y valores del “Loco” Bielsa.

Su paso por Italia y Qatar. La decisión de dejar el fútbol y un capítulo especial para sus padres y sus hijos, momento que lo emocionó profundamente.

Finalizada la conferencia se abrió el debate y el público pudo intercambiar conceptos y hacer preguntas que fueron respondidas con espontaneidad.

“Si cumplimos con un objetivo, los antes posible debemos fijarnos otro, esa también es una razón para vivir. Y cada día levantarnos e irnos a dormir sabiendo que hiciste algo para ser mejor persona”, Dijo Batistuta para cerrar la enriquecedora charla Gabriel Batistuta y Juan Cruz López (Brava Ingeniería – Transporte Peduzzi)

