presupuesto, baja recaudación, obras » Catriel25Noticias.com

25 de Mayo – El Intendente Municipal Leonel Monsalve se refirió al presupuesto municipal, enviado al Concejo Deliberante para su tratamiento y aprobación. «El monto es de 12.325 millones de pesos, es un presupuesto elevado en base a la inflación, pero no tiene obras faraónicas. Uno presupone que nos va a ingresar este dinero, pero hay que ver qué pasa con las regalías», explicó el intendente de Juntos por el Cambio.

«Muchas veces -continuó- la realidad te supera y aparecen gastos extras, que no se esperaban. Por ejemplo, los arreglos en las cloacas, que son obras que no se ven y son caras, pero bueno, las pudimos hacer. Si nosotros no nos hubiéramos bajado el sueldo, la situación sería peor, eso nos permitió llevar adelante la gestión y hacer algunas obras».

Además, se refirió a la recaudación municipal, que tiene un bajo porcentaje de aportantes. «La administración municipal es muy buena, pero la plata que ingresa es cada vez menos. Tenemos 3000 contribuyentes activos y pagan 120. En la localidad tenemos 12.000 habitantes y muchas más casas», detalló.

«La gente piensa que somos ricos por las regalías y no es así. Si nos ingresan regalías y la mayoría de los contribuyentes no paga, así se complica. Igualmente, pagamos al día a los trabajadores y tratamos de ponernos el día con los proveedores», completó.

El mandatario veinticinqueño recordó que «hace un año y medio que estamos, hay muchos reclamos que se hacen ahora y hace años que están, por ejemplo, el estado de las calles. Hicimos muchas gestiones y empezamos obras que se van a ver este año.

(Radio7)