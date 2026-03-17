prisión preventiva para joven violento » Catriel25Noticias.com

Le formularon cargos por lesionar a una adolescente mientras tenía a su bebé en brazos, provocándole heridas de diferente consideración. Se dispuso la prisión preventiva por dos meses.

La fiscal del caso explicó en la audiencia que el hecho ocurrió el 12 de marzo alrededor de las 21:30 en una vivienda de la ciudad de Catriel en la que reside el imputado.

En el interior del inmueble, mientras la joven tenía en brazos a su beba de seis meses, el hombre la agredió físicamente. Luego, sostuvo él a la beba y continuó con la agresión, hasta caer al suelo.

El agresor continuó el ataque empuñando un cuchillo y propinando amenazas.

Según la fiscal, este hecho ocurrió en un contexto de violencia de género, por cuanto existía una relación de subordinación del hombre hacia la joven, quien la sometió a violencia física, psicológica y simbólica, basada en una relación desigual de poder, perdurable en el tiempo.

La fiscal, con adhesión de la defensora de menores, solicitó la formalización de la acusación por lesiones leves agravadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer en contexto de género, responsable a título de autor.

Sumó el pedido de prisión preventiva dado a que el código lo prevé en este tipo de delitos pese a no tener antecedentes penales computables y una pena en expectativa en suspenso.

El defensor oficial no objetó los hechos ni la calificación legal, aunque solicitó la libertad con el cumplimiento de una prohibición de acercamiento.

La jueza de Garantías resolvió dar por formulado los cargos y habilitar la etapa penal preparatoria. Además, dispuso la prisión preventiva por dos meses, fundado en los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga.