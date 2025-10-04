se incendió camión cargado con electrodomésticos » Catriel25Noticias.com

0
17

INC CAMION PUENTE1 e1759615129142

Un camión cargado con electrodomésticos se incendió en la zona de Puente que une La Pampa y Río Negro (Ruta 151- Km 150)). Se desconoce cómo se inició el siniestro. El camionero sufrió una crisis y fue trasladado al hospital Catriel.

Por razones que aún se desconocen la carga comenzó a incendiarse, el conductor desenganchó el acoplado y evito que las llamas tomaran la cabina del transporte.

En el lugar trabajaron Policía Caminera, Protección Civil de Catriel, bomberos de 25 de Mayo y Catriel.

INC CAMION OUENTE

  • rally sabas

OTROS INCENDIOS

En Catriel dos focos ígneos se propagaron por acción del fuerte viento que azotó hoy a la ciudad.

Uno de ellos en barrio Preiss y otro en zona Lote 14 y Lote 15 cerca del Río Colorado. En ambos casos corrían peligro viviendas cercanas. Los bomberos con asistencia de camiones municipales intentaban de controlar las llamas.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí