se incendió camión cargado con electrodomésticos » Catriel25Noticias.com

Un camión cargado con electrodomésticos se incendió en la zona de Puente que une La Pampa y Río Negro (Ruta 151- Km 150)). Se desconoce cómo se inició el siniestro. El camionero sufrió una crisis y fue trasladado al hospital Catriel.

Por razones que aún se desconocen la carga comenzó a incendiarse, el conductor desenganchó el acoplado y evito que las llamas tomaran la cabina del transporte.

En el lugar trabajaron Policía Caminera, Protección Civil de Catriel, bomberos de 25 de Mayo y Catriel.

OTROS INCENDIOS

En Catriel dos focos ígneos se propagaron por acción del fuerte viento que azotó hoy a la ciudad.

Uno de ellos en barrio Preiss y otro en zona Lote 14 y Lote 15 cerca del Río Colorado. En ambos casos corrían peligro viviendas cercanas. Los bomberos con asistencia de camiones municipales intentaban de controlar las llamas.