se disputó la segunda fecha de la «Trilogía Sangre Negra» » Catriel25Noticias.com

Se llevó a cabo este sábado 16 de agosto en el SUM Municipal de la ciudad de Catriel un gran evento de boxeo profesional y amateur organizado por la Escuela de Boxeo «Los Guereros de Catriel», del profesor Ramón Roquer, conjuntamente con «Noti Catriel», de Fernando Andrés Lucero.

El evento contó con la presencia estelar como invitada especial de la ex boxeadora profesional argentina Marcela Eliana «La Tigresa» Acuña ( Ex Campeona Mundial categorías Pluma y Supergallo) quien brindó el día anterior una charla motivacional y masterclass en el Centro Cultural de esa ciudad. Además, la velada contó con el apoyo y la presencia de la Intendenta de la ciudad de Catriel, Daniela Salzotto, quien le obsequió algunos presentes a la «Tigresa» Acuña.

La noche comenzó con cinco exhibiciones:

1- Nahir «El Aspero» YOSLEN («Los Guerreros» de Catriel) vs. Zahir «El Huracán» RIVERA (Esc. Box «Un Round Más», Cinco Saltos).

2- Nahuel «El Lobo» RODRÍGUEZ («Los Guerreros» de Catriel) vs. Francisco «El Paraguita» MEDINA (Neuquén).

3- Luján VILO («Los Guerreros» de Catriel) vs. Mía «La Princesita» CORONEL (Esc. Box «Los Terremotos», Cipolletti).

4- Paula «La Roca» MELIN (Esc. Box «Los Guerreros» de Catriel) vs. Ariadna MILLER (Esc. Box «Gianni Botther», Bariloche).

5- Bruno «El Maldito» VALDÉZ (Esc. Box «Guido Gómez», 25 de Mayo, La Pampa) vs. Franco «El Maquinita» GUEVARA (Allen).

Resultados de las peleas Preliminares Amateurs:

1- Brandon «El Puma» SOLÍS (Esc. Box «Narices Chatas», Allen) GPP a Lautaro «El Potro» BUSTOS (Esc. Box «Guido Gómez», 25 de Mayo, La Pampa).

2- Juan BARRIGA (Esc. Box «Gianni Botther, Bariloche) G x RSC 2do round a Francisco «Pachi» LUQUE (Esc. Box «Los Guerreros», Catriel).

3- Rubí «La Princesita» MELO (Esc. Box «Los Terremotos», Cipolletti) G x RSC 3er round a Gabriela AMORUSO (Esc. Box «Narices Chatas», Allen).

4- Joaquín «El Atrevido» ALVAREZ (Esc. Box «Gianni Botther, Bariloche) GPP a Luciano «Látigo» RUBILAR (Esc. Box «Los Terremotos», Cipolletti).

5- Johan ULLUA (Esc. Box «Los Terremotos», Cipollerri) GPP a Fabricio «El Duro» VIVANCO (Esc. Box «Los Guerreros» de Catriel).

6- Atenas «La Guerrera» GONZÁLEZ (Esc. Box «Los Terremotos», Cipolletti) GPP a Agustina «La Princesa» LÓPEZ ESTRADA (Esc. Box «Los Guerreros» de Catriel).

7- Graciano «El Principito» QUIDEL (Esc. Box «Carlos Saldíaa», Allen) GPP a Ebereth «El Tucu» MONTENEGRO (Esc. Box «Un Round Más», Cinco Saltos).

8- Rocío «La Caperucita» MARTÍ (Esc. Box «Los Guerreros» de Catriel) GPP a Daiana «Lechuguita» GALLARDO (Esc. Municipal de Box, S.C. de Bariloche).

9- Ignacio «El Mago» CISTERNA (Esc. Box «Los Guerreros» de Catriel) GPP a Angel «La Resistencia» VALENZUELA (Esc. Box «Weichán», Cutral Có).

10- Semifondo Amateur: Jeremías «El Búfalo» SOTO (Esc. Box » Los Guerreros» de Catriel) GPP a Alexis PALMA (Esc. Box «Weichán», Cutral Có).

11- Pelea de Fondo Amateur: Andrés «El Angelito» GUTIÉRREZ (Esc. Box «Los Guerreros» de Catriel) GPP a Franco LEÓN (Esc. Box «Weichán», Cutral Có).

En este tramo de la noche se brindó un sentido homenaje, con la proyección de un video en la pantalla del estadio, a la recientemente fallecida ex boxeadora profesional Alejandra «Locomotora» Oliveras, quien había estado el pasado mes de mayo en Catriel, dando una charla motivacional y asistiendo al evento boxístico.

Asimismo, se homenajeó a la invitada especial en esta oportunidad, la ex boxeadora profesional Marcela «La Tigresa» Acuña, quien subió al ring para dirigir unas palabras a los presentes y a su vez portó la Bandera Nacional al momento de entonarse el Himno Nacional Argentino.

Pelea de Semifondo Profesional – Categoría Wélter – 6 rounds: Marco Agustín «El Kamikaze» TORRECILLA (Catriel), con 60,300 kg. EMPATÓ vs. Nicolás «El Cazador» LAZARTE (Bariloche), con 63,700 Kg.

Las tarjetas de los Jueces: Nelson Becerra 57-57; Andrea Chena 57-57; Sofía Romero 58-56 (Lazarte). Fallo: empate en fallo mayoritario.

Arbitro: José De la Paz Medina.

Pelea de Fondo Profesional – Categoría Pluma – 8 rounds: Leandro Nicolás «El Soldado» TORRECILLA (Catriel), con 56,800 Kg. GPP a Franco Facundo «El Indio» HUANQUE (Zapala), con 57,300 kg.

Las tarjetas de los Jueces: Nelson Becerra 79-72; Andrea Chena 79-72; Sofía Romero 79-72. Fallo: victoria unánime de Torrecilla.

Arbitro: José de la Paz Medina.

Fiscal General de la velada: Celeste García Ventureyra (FAB).

—————————–

Textos: Ariel Kees.

Fotos: «Tierra de Boxeadores Radio» (RTN)