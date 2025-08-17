mujer policía de 25 de Mayo lucha por su vida » Catriel25Noticias.com

Una mujer policía lucha por su vida en la Clínica Juan Domingo Perón de Catriel. Trascendió que habría intentado quitarse la vida con el arma reglamentaria.

La tranquilidad de la localidad de 25 de Mayo se vio interrumpida este domingo por la tarde cuando comenzó a circular la noticia que la joven mujer de alrededor de 25 años yacía en su domicilio con un disparo en el pecho.

El proyectil habría ingresado en la zona del tórax con orificio de salida. Luego de los primeros auxilios en 25 de Mayo, se decidió el urgente traslado a Catriel a la Unidad de Terapia Intensiva. Los médicos trabajan para salvarle la vida.

Si bien se desconocen las circunstancias de como ocurrió el hecho, con el transcurrir de las horas, trascendió que no estaba pasando por un buen momento anímico y estaba cursando un embarazo.

En las afueras de la clínica, hay familiares y varios compañeros de la comisaría Departamental de 25 de Mayo aguardando su recuperación.

Noticia en desarrollo…