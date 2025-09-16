La 54° edición del «Pre Cosquín» está en marcha » Catriel25Noticias.com

«Es el Festival más Federal del País. Comienza el sueño de los artistas que quieren llegare al gran escenario «Próspero Molina» dijo a radio «Alas», la Licenciada Fernanda Rodríguez (Sec del Pre Cosquín). Esperamos a todos en enero, manifestó.

El pasado fin de semana (13 y 14 de septiembre), comenzó oficialmente la 54° edición del Certamen Pre Cosquín, la instancia más federal de nuestro folklore que, año tras año, abre las puertas a cientos de artistas de todo el país con un mismo sueño: llegar al escenario mayor de Cosquín 2026.

Las primeras sedes en dar inicio a las selectivas fueron: Bell Ville (Córdoba) y Puerto Pirámides (Chubut). Desde estos puntos tan distantes y a la vez unidos por la música, se encendió la chispa de un recorrido que se extenderá por todo el territorio nacional con fechas programadas en distintas provincias y ciudades.

El Pre Cosquín es más que un concurso: es un semillero de talentos y un espacio donde confluyen pasión, identidad y raíces. Para cada artista, representa la oportunidad de mostrarse, compartir su arte y, sobre todo, mantener viva la tradición popular que nos identifica como pueblo. El sueño mayor, sin dudas, es llegar a enero en la Plaza Próspero Molina, ese escenario mítico donde todo artista folclórico anhela estar.

Allí, del 3 al 19 de enero de 2026, se desarrollará el Certamen Pre Cosquín, en el marco de las nueve noches del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. No solo se busca la consagración como revelación, sino que se vive la certeza de que no es un escenario más: es el corazón cultural del país, un lugar donde, desde los cuatro puntos cardinales, los argentinos dicen con orgullo que nuestra cultura está viva.

La expectativa ya está en marcha y el camino recién comienza. Conocé el listado completo de sedes y próximas fechas acá.

Listado de sedes Pre Cosquín 2026

15 y 16/Noviembre 1 Alberti – BS. AS. Buenos Aires 2346567895 8 y 9/Noviembre 2 Añatuya – SANTIAGO DEL ESTERO Santiago del Estero 3844501425 / 38445426699 28, 29 y 30/Noviembre 3 Alte. Brown – BS. AS. Buenos Aires 1161758582 4 y 5/Octubre 4 Bariloche – RIO NEGRO Rio Negro 2944716040 13 y 14/Septiembre 5 Bell Ville – CORDOBA Córdoba 3537666025 / 3537681753 6 Carlos Pellegrini – SANTA FE Santa Fe 3401418753 7 y 8/Noviembre 7 Choele Choel – RIO NEGRO Rio Negro 2946413774 7 y 8/Noviembre 8 Clorinda – FORMOSA Formosa 3718418745 11 y 12/Octubre 9 Comodoro Rivadavia – CHUBUT Chubut 2974013825 22 y 23/Noviembre 10 Cruz del Eje – CORDOBA Córdoba 22 y 23/Noviembre 11 El Tío – CORDOBA Córdoba 3576529259 12 Escobar – BS. AS. Buenos Aires 7 y 8/Noviembre 13 Esperanza – SANTA FE Santa Fe 3496420364 21, 22 y 23/Noviembre 14 Esquel – CHUBUT Chubut 2945451929 3 y 4/Octubre 15 Fiambalá – CATAMARCA Catamarca 3834618029 15 y 16/Noviembre 16 Formosa – FORMOSA Formosa 3704590221 7 y 8/Noviembre 17 Gálvez – SANTA FE Santa Fe 3404431447 1 y 2/Noviembre 18 General Acha – LA PAMPA La Pampa 2954401031 20 y 21/Septiembre 19 Godoy Cruz – MENDOZA Mendoza 2616999032 15 y 16/Noviembre 20 Gualeguaychú – ENTRE RIOS Entre Ríos 3446531045 29 y 30/Noviembre 21 Ingeniero Luiggi – LA PAMPA La Pampa 2302586540 31/oct. 1 y 2/Noviem 22 La Matanza – BS. AS. Buenos Aires 1144849702 29 y 30/Noviembre 23 La Plata – BS. AS. Buenos Aires 2214885539 3 y 4/Octubre 24 La Rioja – LA RIOJA La Rioja 1158353207 29 y 30/Noviembre 25 Las Breñas – CHACO Chaco 3731460228 27 y 28/Septiem 26 Leandro N. Alem – BS. AS. Buenos Aires 2364221858 / 2364511654 29 y 30/Noviembre 27 Lobos – BS. AS. Buenos Aires 2227479298 28 Lomas de Zamora – BS. AS. Buenos Aires 1149868335 22 y 23/Noviembre 29 Los Varela – CATAMARCA Catamarca 3834657329 / 3834514211 15 y 16/Noviembre 30 Mar Chiquita – Cnel. VidalBSAS. Buenos Aires 31/oct. 1 y 2/Noviem 31 Mar del Plata – BS. AS. Buenos Aires 2235383713 15 y 16/Noviembre 32 Merlo – BS. AS. Buenos Aires 1131541368 15 y 16/Noviembre 33 Pellegrini – BS. AS. Buenos Aires 2392671345 8 y 9/Noviembre 34 Pergamino – BS. AS. Buenos Aires 3412752876 22 y 23/Noviembre 35 Pirané – FORMOSA Formosa 3704581907 1 y 2/Noviembre 36 Puerto San Julián – SANTA CRUZ Santa Cruz 13 y 14/Septiembre 37 Puerto Pirámides – CHUBUT Chubut 1163549287 / 1168826984 17 y 18/Octubre 38 Resistencia – CHACO Chaco 3624699487 14 y 15/Noviembre 39 Río Gallegos – SANTA CRUZ Santa Cruz 1 y 2/Noviembre 40 Río Grande – TIERRA DEL FUEGO Tierra del Fuego 2964-436200 interno 7023 14 y 15/Noviembre 41 Río Tercero – CORDOBA Córdoba 10, 11 y 12/Octubre 42 Rosario – SANTA FE Santa Fe 341-4804511(fijo) 15 y 16/Noviembre 43 Rosario de Lerma – SALTA Salta 3874653532 31/oct. y 1/Noviem 44 Salta – SALTA Salta 3874422673 7, 8 y 9/Noviembre 45 San Isidro – BS. AS. Buenos Aires 1167851955 27 y 28/Septiembre 46 San Juan – SAN JUAN San Juan 47 San Martín – BS. AS. Buenos Aires 1164690636 1 y 2/Noviembre 48 San Martín – SAN JUAN San Juan 2645574301 29 y 30/Noviembre 49 San Pedro – BS. AS. Buenos Aires 3329-422050 de 8 a 12hs 4 y 5/Octubre 50 San Salvador de Jujuy – JUJUY Jujuy 3885229272 17 y 18/Octubre 51 Santa Rosa de Calamuchita – CORDOBA Córdoba 3546455872 28, 29 y 30/Noviem 52 Santa Teresita – BS. AS. Buenos Aires 1162839635 22 y 23/Noviembre 53 Santo Tomé – SANTA FE Santa Fe 3426146134 29 y 30/Noviembre 54 Tres Isletas – CHACO Chaco 3644-612124 5, 6 y 7/Diciembre 55 Villa Constitución – SANTA FE Santa Fe 3400508044 18 y 19/Octubre 56 Viale – ENTRE RIOS Entre Ríos 3434386207 27 y 28/Septiembre 57 Zapala – NEUQUEN Neuquen 29424074106 4 y 5/Octubre 58 Zárate – BS. AS. Buenos Aires 3487645685 /3487210281

Informe: Carolina Barzola