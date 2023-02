«Tortoriello es un traidor y mala persona» » Catriel25Noticias.com

El empresario Catrielense Alejandro Martín había sido anunciado hace alrededor de seis meses como el candidato a intendente por la coalición “Cambia Río Negro”. Esta semana, cuando salía a pegar sus afiches, “lo bajaron” y anunciaron a otro candidato.

En diálogo con radio “alas”, Martín se mostró dolido por la forma en que fue tratado y se despachó especialmente contra Aníbal Tortoriello que no para de cosechar enemigos en territorio Rionegrino en su carrera hacia la gobernación.

“Estoy volviendo a hacer mi trabajo luego de seis meses de campaña. La verdad que me llevé una desilusión muy grande. Yo había apostado a Aníbal porque pensé que era un hombre de la nueva política y eso me entusiasmaba. Lamentablemente me demostró todo lo contrario, está contaminado y vi que es más de lo mismo”.

“Para mí la palabra vale mucho y este hombre demostró que no tiene palabra. Esperar hasta último momento para decirme por mensaje que había otro candidato, no tiene nombre. Yo ya tenía los afiches y todo un equipo para salir a la calle. La verdad que tanto él como su candidato (Daniel Perfumo) son unos traidores”.

“Estoy decepcionado, fue todo muy desprolijo y mal intencionado. Yo pensé que realmente podíamos cambiar algo de esta política sucia”.

“Me hicieron gastar tiempo y dinero. Ya estoy afuera de todo esto, esto no fue una traición sólo a Alejandro Martín, lo fue para todo el grupo que me acompaña. Yo creo realmente que la persona que no tiene palabra, no sirve para nada. Este hombre es un egocéntrico, le gusta que lo llames todos los días para adularlo y yo no soy así ””

“Quiero agradecer al equipo de trabajo, a las instituciones, a sindicatos y a todos los vecinos que nos abrieron las puertas para escucharnos”, finalizó