«Trabajan y almuerzan entre ratas y cucarachas» » Catriel25Noticias.com

Los trabajadores denuncian que deben convivir con ratas, cucarachas y todo tipo de insectos que transmiten enfermedades. “Hemos avisado varias veces pero nadie nos escucha”, dijeron

El lugar físico donde funciona la planta de reciclado se inauguró en noviembre pasado en las afueras de la localidad camino al cementerio y su objetivo es el reciclado y prensado del plástico. La iniciativa nació como una alternativa en el cuidado del medio ambiente y en el acto inaugural, además de las autoridades municipales estuvo el representante de la empresa Pluspetrol (colaboradora del proyecto con la donación de herramientas).

En el lugar trabajan alrededor de 10 personas con turnos de 8 a 10 horas, lo que implica que deben almorzar en su trabajo.

En la última semana, los trabajadores enviaron a los medios, imágenes del lugar y en las condiciones que deben realizar su tarea. Se pueden observar ratas en grandes cantidades, muertas y vivas, pericotes, cucarachas, etc…

“Tenemos que convivir con esto. No se aguanta el olor a podrido de las ratas muertas por todos lados, hay compañeros que almuerzan acá en estas condiciones”, se aprecia en un video donde los animales corren por todo el edificio.

“La otra vez vinieron a fumigar y ahí todavía están las ratas muertas. Encima no las podemos sacar porque dicen que si nos acercamos pueden transmitir enfermedades. Pero así estamos , conviviendo con el olor y los bichos muertos y los vivos que pasan por entre tus piernas a cada rato”, dijo una trabajadora

“Mis compañeras no dicen nada porque tienen miedo a que las echen. Hemos llamado a todos los medios locales y como el municipio les paga para no decir nada, no vienen”, dijeron

Una de las mayores problemáticas de la gestión Monsalve es el trato que dispensan los jefes (funcionarios de cada área) para con los empleados. Ya se han registrado innumerables denuncias, reclamos y quejas por la soberbia de los responsables de las áreas, y el destrato para con los trabajadores. «Te tratan como si fueras un esclavo, no saludan, se dirigen mal cuando tienen que darte una orden». «Si el empleado tiene experiencia, le hacen la vida imposible, no lo suman, lo destratan, se piensan que se las saben todas». «El intendente esta en conocimiento de este trato, pero llevan un año y nada ha cambiado», dijo una fuente a este medio